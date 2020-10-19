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РИА Наука
https://ria.ru/20201019/asteroid-1580405349.html
Перед выборами в США Земле грозит столкновение с астероидом
Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США, утверждает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T01:05
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риа наука
земля
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости.</strong> Астероид размером с холодильник может упасть на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> за день до президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, утверждает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.Тайсон отметил, что астероид не такой большой, чтобы причинить вред. "Так что если конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной", - добавил он.В августе в НАСА сообщали, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября приблизительно в 18.33 мск. По данным астрономов, он пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 или 0,41%. Астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
https://ria.ru/20200830/asteroid-1576487854.html
трамп наденет костюм супермена и уничтожит его своей шевелюрой
57
Все! Выборов не будет и Штатов тоже.Солнце больше не будет вставать на Западе для Российских либеральных элементов.
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РИА Новости
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земля, сша, в мире

Перед выборами в США Земле грозит столкновение с астероидом

01:05 19.10.2020 (обновлено: 03:51 19.10.2020)
 
© NASA / ESA/Hubble, ESO, M. KornmesserТак художник изобразил межзвездный астероид "Оумуамуа"
Так художник изобразил межзвездный астероид Оумуамуа - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© NASA / ESA/Hubble, ESO, M. Kornmesser
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США, утверждает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

"Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час (40,2 тысячи километров в час — ред.). Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов", - написал ученый в Instagram.

Тайсон отметил, что астероид не такой большой, чтобы причинить вред. "Так что если конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной", - добавил он.
В августе в НАСА сообщали, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября приблизительно в 18.33 мск. По данным астрономов, он пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 или 0,41%.
Астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
Астероид - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
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Астроном оценил опасность астероида-"высотки" для Земли
 
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