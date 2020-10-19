https://ria.ru/20201019/asteroid-1580405349.html

Перед выборами в США Земле грозит столкновение с астероидом

Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США, утверждает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T01:05

2020-10-19T01:05

2020-10-19T03:51

риа наука

земля

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153218/46/1532184615_0:55:1280:775_1400x0_80_0_0_e2157fee4b3aa278b0f0afc482204d82.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости.</strong> Астероид размером с холодильник может упасть на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> за день до президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, утверждает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.Тайсон отметил, что астероид не такой большой, чтобы причинить вред. "Так что если конец мира наступит в 2020 году, это будет не по вине вселенной", - добавил он.В августе в НАСА сообщали, что астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября приблизительно в 18.33 мск. По данным астрономов, он пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 или 0,41%. Астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>. Будет избран не только президент США, но и треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

https://ria.ru/20200830/asteroid-1576487854.html

Николай Ефимов трамп наденет костюм супермена и уничтожит его своей шевелюрой 57

Яна Городецкая Все! Выборов не будет и Штатов тоже.Солнце больше не будет вставать на Западе для Российских либеральных элементов. 37

25

земля

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, сша, в мире