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Шоубиз
https://ria.ru/20201019/asmus-1580456220.html
Асмус раскрыла размер своей зарплаты
Актриса театра и кино, телеведущая Кристина Асмус ответила на вопросы подписчиков в Instagram и озвучила размер своей зарплаты в Московском драматическом театре РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:16
2020-10-19T12:16
шоубиз
кристина асмус
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Актриса театра и кино, телеведущая <a href="https://ria.ru/person_kristina-asmus" target="_blank">Кристина Асмус</a> ответила на вопросы подписчиков в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/?hl=ru">Instagram</a> и озвучила размер своей зарплаты в Московском драматическом театре имени Ермоловой.Отвечая на вопрос о том, смогла бы она принять участие в интересном проекте за “символическую зарплату”, актриса сообщила, что деньги для нее не являются решающим фактором. Она добавила, что ей не раз приходилось жертвовать высокими гонорарами за съемки и корпоративы ради ролей в театре.“Я вообще деньги всегда в последнюю очередь обсуждаю. И я театре работаю. Очень много раз приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей (и даже прогонов), которые нельзя отменить”, - рассказала она.По словам Асмус, в театре ей платят меньше 22 тысяч рублей в месяц. Ранее она раскрыла подписчикам в Instagram секрет своего похудения. Звезда призналась, что не любит “есть подорожник и бегать по утрам”, поэтому просто перестает есть.
https://ria.ru/20201018/asmus-1580378777.html
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кристина асмус

Асмус раскрыла размер своей зарплаты

12:16 19.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктрисы Кристина Асмус в роли Марии Лукьяновны в сцене из спектакля "Самоубийца" в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой в Москве
Актрисы Кристина Асмус в роли Марии Лукьяновны в сцене из спектакля Самоубийца в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Актриса театра и кино, телеведущая Кристина Асмус ответила на вопросы подписчиков в Instagram и озвучила размер своей зарплаты в Московском драматическом театре имени Ермоловой.
Отвечая на вопрос о том, смогла бы она принять участие в интересном проекте за “символическую зарплату”, актриса сообщила, что деньги для нее не являются решающим фактором. Она добавила, что ей не раз приходилось жертвовать высокими гонорарами за съемки и корпоративы ради ролей в театре.
Сториз из Instagram Кристины Асмус
Сториз из Instagram Кристины Асмус - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Сториз из Instagram Кристины Асмус
“Я вообще деньги всегда в последнюю очередь обсуждаю. И я театре работаю. Очень много раз приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей (и даже прогонов), которые нельзя отменить”, - рассказала она.
По словам Асмус, в театре ей платят меньше 22 тысяч рублей в месяц.
Ранее она раскрыла подписчикам в Instagram секрет своего похудения. Звезда призналась, что не любит “есть подорожник и бегать по утрам”, поэтому просто перестает есть.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
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ШоубизКристина Асмус
 
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