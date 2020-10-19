https://ria.ru/20201019/asmus-1580456220.html

Асмус раскрыла размер своей зарплаты

Актриса театра и кино, телеведущая Кристина Асмус ответила на вопросы подписчиков в Instagram и озвучила размер своей зарплаты в Московском драматическом театре РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:16

2020-10-19T12:16

2020-10-19T12:16

шоубиз

кристина асмус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580455090_0:0:2794:1573_1400x0_80_0_0_3125c093c9f0e22a971df9fb81270992.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Актриса театра и кино, телеведущая <a href="https://ria.ru/person_kristina-asmus" target="_blank">Кристина Асмус</a> ответила на вопросы подписчиков в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/?hl=ru">Instagram</a> и озвучила размер своей зарплаты в Московском драматическом театре имени Ермоловой.Отвечая на вопрос о том, смогла бы она принять участие в интересном проекте за “символическую зарплату”, актриса сообщила, что деньги для нее не являются решающим фактором. Она добавила, что ей не раз приходилось жертвовать высокими гонорарами за съемки и корпоративы ради ролей в театре.“Я вообще деньги всегда в последнюю очередь обсуждаю. И я театре работаю. Очень много раз приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей (и даже прогонов), которые нельзя отменить”, - рассказала она.По словам Асмус, в театре ей платят меньше 22 тысяч рублей в месяц. Ранее она раскрыла подписчикам в Instagram секрет своего похудения. Звезда призналась, что не любит “есть подорожник и бегать по утрам”, поэтому просто перестает есть.

https://ria.ru/20201018/asmus-1580378777.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина асмус