https://ria.ru/20201019/arest-1580533053.html

Адвокат рассказал об условиях домашнего ареста политтехнолога Шклярова

Гражданин США, политтехнолог Виталий Шкляров, прежде находившийся в СИЗО в Белоруссии в рамках уголовного дела, содержится под домашним арестом в условиях... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:18

2020-10-19T18:18

2020-10-19T18:18

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<strong>МИНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Гражданин <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, политтехнолог Виталий Шкляров, прежде находившийся в СИЗО в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в рамках уголовного дела, содержится под домашним арестом в условиях максимальных ограничений: ему нельзя пользоваться телефоном или компьютером, видеться с кем-либо или покидать квартиру, рассказал РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.Представитель защиты ранее сообщил агентству, что Шклярову была изменена мера пресечения, он был отпущен из СИЗО под домашний арест."Его из СИЗО перевели в незнакомую квартиру, где он находится круглосуточно без права выхода с двумя охранниками. У него максимальные ограничения: он не может ни с кем видеться, не может пользоваться интернетом, общаться с прессой, пользоваться телефоном и компьютером. Все двери и окна закрыты, а ручки на окнах откручены", - рассказал Гашинский.Защитник добавил, что, несмотря на это, Шкляров благодарен матери белорусского политолога Юрия Воскресенского за то, что эта квартира была ему предоставлена."Он об этом узнал совсем недавно. Ни о каких договоренностях Воскресенского со следствием ему не известно. Мы написали ходатайство о том, чтобы Виталия перевели под домашний арест в квартиру, где он мог бы находиться вместе с мамой, поскольку ей нужны поддержка, уход и внимание", - сказал Гашинский.Адвокат пояснил, что мать Шклярова страдает от онкологического заболевания, и в ходе недавней встречи белорусских оппозиционеров с президентом республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> в СИЗО КГБ Шкляров попросил последнего о встрече с ней. "У его мамы онкология, и недавно ей сделали операцию. После операции она прилетела в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, где проходит реабилитацию в виде облучения и химиотерапии", - сообщил он."Виталий попросил, чтобы ему организовали встречу с матерью, чтобы он смог за ней ухаживать, увидеть, обнять. В результате ему была изменена мера пресечения", - сообщил Гашинский, добавив с сожалением, что до сих пор встреча его подзащитного с матерью не состоялась. "Я очень надеюсь, что ходатайство будет в ближайшее время будет удовлетворено, и он сможет обнять маму", - резюмировал адвокат.Политтехнолог был задержан 29 июля в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, где проживает его мать, он стал обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Ранее срок содержания под стражей Шклярову был продлен до 29 ноября.Шкляров является гражданином США. По информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксенией Собчак</a> и <a href="http://ria.ru/person_Gudkov_Dmitrijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Гудковым</a>.

https://ria.ru/20201019/shklyarov-1580461934.html

https://ria.ru/20201016/tikhanovskaya-1580066921.html

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, сша, в мире