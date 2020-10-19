https://ria.ru/20201019/arest-1580423760.html

Суд арестовал активы Шишханова по иску Центробанка

Арбитражный суд Москвы в деле по иску Банка России к Микаилу Шишханову, Михаилу Гуцериеву и четырем другим бывшим контролирующим лицам Бинбанка на 85,4... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:44

2020-10-19T09:44

2020-10-19T09:44

сафмар

александр лукин

траст

центральный банк рф (цб рф)

михаил гуцериев

микаил шишханов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b191d20adbf8712f4198f5fd99ce8968.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд Москвы в деле по иску Банка России к Микаилу Шишханову, <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Guceriev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Гуцериеву</a> и четырем другим бывшим контролирующим лицам Бинбанка на 85,4 миллиарда рублей арестовал активы ответчиков, за исключением Гуцериева, в пределах суммы иска.Как следует из опубликованного определения суда, арест наложен на имущество, принадлежащее ответчикам на праве собственности, а также на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках (в том числе на денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), за исключением 80% ежемесячной заработной платы.Иск <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> касается взыскания убытков в пользу банка "Открытие", который привлечен к делу третьим лицом. Соответчиками основного владельца Бинбанка Шишханова и Гуцериева в иске указаны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукин</a>, Кирилл Любенцов, Петр Морсин и Константин Калагин. В определении суда не поясняется, почему истец не запрашивал обеспечительные меры в отношении Гуцериева.В карточке дела имеется информация о поданном банком "Открытие" 23 сентября ходатайстве об утверждении мирового соглашения. Группа "Сафмар" 22 сентября сообщила, что "Сафмар", банки "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" и "Открытие" урегулировали все претензии Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) и ЦБ РФ в отношении операций Бинбанка и "Рост банка", совершенных до момента санации кредитных учреждений.В ноябре 2019 года "Траст", "Открытие" и "Сафмар" подписали мировое соглашения об урегулировании споров. Планировалось, что общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения, превысит 135 миллиардов рублей.Как сообщил "Сафмар" 22 сентября, новые договоренности предусматривают, что по иску Банка России о возмещении убытков, поданному 21 сентября 2020 года, основной акционер группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, банки "Открытие" и "Траст" заключат новое мировое соглашение. Его условия согласованы и зафиксированы во вновь подписанном соглашении об урегулировании.Кроме этого иска, Центробанк в тот же день, 21 сентября, подал еще один иск к Шишханову и троим другим бывшим руководителям Бинбанка на 284 миллиарда рублей в интересах банка "Траст". А 18 сентября сам "Траст" предъявил два иска к Шишханову и его соответчикам - на 306,5 миллиарда рублей и на 22,7 миллиарда рублей. По всем этим искам Гуцериева среди ответчиков не было. На имущество ответчиков в тех делах также наложен арест.

https://ria.ru/20200922/isk-1577582590.html

https://ria.ru/20200131/1564094081.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сафмар, александр лукин, траст , центральный банк рф (цб рф), михаил гуцериев, микаил шишханов, происшествия