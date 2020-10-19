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https://ria.ru/20201019/amnistiya-1580551975.html
В Киеве призвали подготовить новый закон об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии в Донбассе нужно принимать как можно быстрее, считает заместитель главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T20:19
2020-10-19T20:31
алексей резников
донбасс
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Закон об амнистии в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> нужно принимать как можно быстрее, считает заместитель главы делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a>."Для меня вопрос амнистии абсолютно понятен. Но об этом необходимо говорить с обществом. Я вам скажу больше: закон нужно принимать уже сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Единственное, мне больше по душе называть его законом об ответственности", - сказал Резников в интервью интернет-изданию <a href="https://zn.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZN.UA</a>.По его словам, украинская формула амнистирования не может включать военных преступников, убийц, совершавших преступления против человечности и гуманизма, а также "верхушку" — организаторов этих преступлений."Если человек стоит на КПВВ в униформе и с автоматом и занимается тем, что поднимает и опускает шлагбаум, но не совершал тяжких преступлений, то он попадет под амнистирование. Но его командир, который отдавал команды, убивал, пытал в тюрьме…, не может быть амнистирован ни при каких условиях. И в случае его задержания понесет наказание по полной программе", - добавил вице-премьер.Он также считает, что необходимо подготовить абсолютно новый закон об амнистии."Я считаю, что нужно садиться и писать новый (закон об амнистии), понятный украинскому обществу на всей территории <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, в том числе в Крыму и оккупированной части Донбасса. Чтобы там люди знали: даже если они сегодня служат оккупационному режиму, но не совершали преступлений, то не должны переживать, что после деоккупации их будут преследовать. Мы понимаем, что сегодня для многих это способ выживания, потому что они там как заложники. А те, кто продолжают совершать преступления, должны понимать: у них нет вариантов избежать наказания", - сказал Резников.
https://ria.ru/20201016/donbass-1580165872.html
https://ria.ru/20201004/donbass-1578174741.html
А те кто продолжает совершать преступления, обстреливая мирных жителей, действительно должны помнить, расплачиваться будут все и за все,включая грабежи, пытки, сжигание людей в Одессе и Мариуполе
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донбасс
украина
РИА Новости
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алексей резников, донбасс, украина, в мире

В Киеве призвали подготовить новый закон об амнистии в Донбассе

20:19 19.10.2020 (обновлено: 20:31 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Закон об амнистии в Донбассе нужно принимать как можно быстрее, считает заместитель главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, вице-премьер Алексей Резников.
"Для меня вопрос амнистии абсолютно понятен. Но об этом необходимо говорить с обществом. Я вам скажу больше: закон нужно принимать уже сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Единственное, мне больше по душе называть его законом об ответственности", - сказал Резников в интервью интернет-изданию ZN.UA.
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По его словам, украинская формула амнистирования не может включать военных преступников, убийц, совершавших преступления против человечности и гуманизма, а также "верхушку" — организаторов этих преступлений.
"Если человек стоит на КПВВ в униформе и с автоматом и занимается тем, что поднимает и опускает шлагбаум, но не совершал тяжких преступлений, то он попадет под амнистирование. Но его командир, который отдавал команды, убивал, пытал в тюрьме…, не может быть амнистирован ни при каких условиях. И в случае его задержания понесет наказание по полной программе", - добавил вице-премьер.
Он также считает, что необходимо подготовить абсолютно новый закон об амнистии.
"Я считаю, что нужно садиться и писать новый (закон об амнистии), понятный украинскому обществу на всей территории Украины, в том числе в Крыму и оккупированной части Донбасса. Чтобы там люди знали: даже если они сегодня служат оккупационному режиму, но не совершали преступлений, то не должны переживать, что после деоккупации их будут преследовать. Мы понимаем, что сегодня для многих это способ выживания, потому что они там как заложники. А те, кто продолжают совершать преступления, должны понимать: у них нет вариантов избежать наказания", - сказал Резников.
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