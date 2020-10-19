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https://ria.ru/20201019/aeroport-1580453140.html
В Берлине назвали даты открытия нового аэропорта
В столице Германии 31 октября этого года откроется новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:10
2020-10-19T18:20
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берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>В столице Германии 31 октября этого года откроется новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-berline-otkroetsya-dolgozhdannyj-novyj-aeroport" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Впрочем, до снятия карантинных мер большая часть воздушной гавани будет закрыта. Полностью ее планируют ввести в эксплуатацию к лету 2021 года.В новом хабе, строительство которого началось еще в 2006 году, будет два терминала. Он сможет обслуживать больше 20 миллионов пассажиров в год.Аэропорт Берлин-Тегель, который сейчас принимает часть прилетающих в столицу международных рейсов, закроется. Это произойдет несмотря на то, что три года назад больше половины берлинцев проголосовало за то, чтобы он продолжил работать. Последний рейс вылетит из Тегеля 8 ноября.
https://ria.ru/20201018/turisty-1580121411.html
берлин (город)
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аэропорты, туризм, новости - туризм, берлин (город)

В Берлине назвали даты открытия нового аэропорта

18:10 19.10.2020 (обновлено: 18:20 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Татьяна ФирсоваНовое здание терминала аэропорта Берлин Бранденбург
Новое здание терминала аэропорта Берлин Бранденбург - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В столице Германии 31 октября этого года откроется новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург, сообщает "ЕвроПульс".
Впрочем, до снятия карантинных мер большая часть воздушной гавани будет закрыта. Полностью ее планируют ввести в эксплуатацию к лету 2021 года.
В новом хабе, строительство которого началось еще в 2006 году, будет два терминала. Он сможет обслуживать больше 20 миллионов пассажиров в год.
Аэропорт Берлин-Тегель, который сейчас принимает часть прилетающих в столицу международных рейсов, закроется. Это произойдет несмотря на то, что три года назад больше половины берлинцев проголосовало за то, чтобы он продолжил работать. Последний рейс вылетит из Тегеля 8 ноября.
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