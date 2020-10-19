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Республика Адыгея
https://ria.ru/20201019/adygeya-1580555463.html
Кумпилов проверил реализацию индивидуального плана развития Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил выполнение индивидуального плана развития социально-экономического развития республики и поручил особое внимание уделить... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T21:01
2020-10-19T21:01
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
республика адыгея
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости.</strong> Глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> проверил выполнение индивидуального плана развития социально-экономического развития республики и поручил особое внимание уделить реализации перспективных инвестпроектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи в понедельник провел планерное совещание республиканского кабмина, где обсудил с коллегами выполнение индивидуальной программы социально-экономического развития региона, говорится в сообщении.Отмечается также, в разработке сейчас находятся проекты, которые планируется реализовать по индивидуальной программе в следующем году.Год назад были определены 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">республики Алтай</a>, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковская области</a>, Адыгея, <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайский край</a>, Чувашия и Калмыкия. Они заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, состоящем из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Ранее сообщалось, что правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы развития Алтая, Тывы, Карелии, Адыгеи и Калмыкии.В частности, для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Кумпилова. Отмечается, что программой предусмотрены 30 мероприятий, из них 12 крупных проектов будут реализовываться в текущем и следующем годах.
https://ria.ru/20201008/adygeya-1578934643.html
https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578061681.html
https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843547.html
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россия, мурат кумпилов, республика адыгея, экономика

Кумпилов проверил реализацию индивидуального плана развития Адыгеи

21:01 19.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил выполнение индивидуального плана развития социально-экономического развития республики и поручил особое внимание уделить реализации перспективных инвестпроектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи в понедельник провел планерное совещание республиканского кабмина, где обсудил с коллегами выполнение индивидуальной программы социально-экономического развития региона, говорится в сообщении.
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"Уже выполнено 30% от плана. Глава республики поручил принять меры по своевременной реализации всех запланированных программ, в том числе по строительству ГРС в поселке Краснооктябрьском, созданию инженерной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей", - информирует пресс-служба.

Отмечается также, в разработке сейчас находятся проекты, которые планируется реализовать по индивидуальной программе в следующем году.

"Уже сегодня нужно проводить серьезную работу по планированию программы на будущий год. Сформируйте дорожную карту, чтобы была ясность предстоящей деятельности и снижены риски неосвоения средств. Нужен комплексный подход при решении и ресурсном обеспечении всех значимых вопросов, строительстве стратегически важных объектов. Особое внимание уделите поддержке реального сектора экономики, перспективных инвестпроектов", – обратился Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба, к коллегам из республиканского правительства.

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Год назад были определены 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Они заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, состоящем из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Ранее сообщалось, что правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы развития Алтая, Тывы, Карелии, Адыгеи и Калмыкии.
В частности, для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Кумпилова. Отмечается, что программой предусмотрены 30 мероприятий, из них 12 крупных проектов будут реализовываться в текущем и следующем годах.
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Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловРеспублика АдыгеяЭкономика
 
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