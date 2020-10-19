https://ria.ru/20201019/adygeya-1580555463.html

Кумпилов проверил реализацию индивидуального плана развития Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил выполнение индивидуального плана развития социально-экономического развития республики и поручил особое внимание уделить... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T21:01

2020-10-19T21:01

2020-10-19T21:01

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

республика адыгея

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_da564f83d4d20036d92f5177e6a8977b.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости.</strong> Глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> проверил выполнение индивидуального плана развития социально-экономического развития республики и поручил особое внимание уделить реализации перспективных инвестпроектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи в понедельник провел планерное совещание республиканского кабмина, где обсудил с коллегами выполнение индивидуальной программы социально-экономического развития региона, говорится в сообщении.Отмечается также, в разработке сейчас находятся проекты, которые планируется реализовать по индивидуальной программе в следующем году.Год назад были определены 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">республики Алтай</a>, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковская области</a>, Адыгея, <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайский край</a>, Чувашия и Калмыкия. Они заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, состоящем из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Ранее сообщалось, что правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы развития Алтая, Тывы, Карелии, Адыгеи и Калмыкии.В частности, для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Кумпилова. Отмечается, что программой предусмотрены 30 мероприятий, из них 12 крупных проектов будут реализовываться в текущем и следующем годах.

https://ria.ru/20201008/adygeya-1578934643.html

https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578061681.html

https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843547.html

россия

республика адыгея

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, республика адыгея, экономика