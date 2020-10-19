https://ria.ru/20201019/acdc-1580522302.html

Стало известно, почему на альбоме AC/DC не будет партий Малькольма Янга

Ангус Янг из AC/DC объяснил, почему на новом альбоме группы не будет гитарных партий его брата Малькольма Янга, скончавшегося в 2017 году, сообщает Rock FM. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:51

2020-10-19T17:51

2020-10-19T17:51

культура

музыка

новости культуры

ac/dc

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости</strong>. Ангус Янг из AC/DC объяснил, почему на новом альбоме группы не будет гитарных партий его брата Малькольма Янга, скончавшегося в 2017 году, <a href="https://www.rockfm.fm/entrevistas/noticias/entrevista-definitiva-pirata-angus-young-ac-dc-exclusiva-para-rockfm-20201015_943619" target="_blank">сообщает</a> Rock FM. Музыканты легендарной австралийской группы готовят к выходу 17-ую пластинку под названием "Power Up". Ранее Ангус рассказывал, что на ней есть идеи, предложенные его братом, но в недавнем интервью он пояснил, что собственно гитарных партий, записанных Малькольмом, на нем не будет. "Я знаю, многие спросят, звучит ли в новом альбоме его гитара. Я решил, что ее там не будет, потому что чувствовал, что ему самому не понравилось бы, если бы я стал "склеивать" его исполнение", — рассказал Ангус, пояснив, что все, над чем они работали вместе много лет, можно услышать в треках."Некоторые композиции звучали грубовато, и я их подчистил. Иногда Малькольм играл небольшой кусочек, а я продолжал. Основной его вклад в запись альбома — музыкальный", — добавил он.Релиз новой пластинки группы запланирован на 13 ноября.

https://ria.ru/20201015/acdc-1579826304.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, ac/dc