https://ria.ru/20201019/acdc-1580522302.html
Стало известно, почему на альбоме AC/DC не будет партий Малькольма Янга
Ангус Янг из AC/DC объяснил, почему на новом альбоме группы не будет гитарных партий его брата Малькольма Янга, скончавшегося в 2017 году, сообщает Rock FM. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:51
2020-10-19T17:51
2020-10-19T17:51
культура
музыка
новости культуры
ac/dc
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости</strong>. Ангус Янг из AC/DC объяснил, почему на новом альбоме группы не будет гитарных партий его брата Малькольма Янга, скончавшегося в 2017 году, <a href="https://www.rockfm.fm/entrevistas/noticias/entrevista-definitiva-pirata-angus-young-ac-dc-exclusiva-para-rockfm-20201015_943619" target="_blank">сообщает</a> Rock FM. Музыканты легендарной австралийской группы готовят к выходу 17-ую пластинку под названием "Power Up". Ранее Ангус рассказывал, что на ней есть идеи, предложенные его братом, но в недавнем интервью он пояснил, что собственно гитарных партий, записанных Малькольмом, на нем не будет. "Я знаю, многие спросят, звучит ли в новом альбоме его гитара. Я решил, что ее там не будет, потому что чувствовал, что ему самому не понравилось бы, если бы я стал "склеивать" его исполнение", — рассказал Ангус, пояснив, что все, над чем они работали вместе много лет, можно услышать в треках."Некоторые композиции звучали грубовато, и я их подчистил. Иногда Малькольм играл небольшой кусочек, а я продолжал. Основной его вклад в запись альбома — музыкальный", — добавил он.Релиз новой пластинки группы запланирован на 13 ноября.
https://ria.ru/20201015/acdc-1579826304.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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музыка, новости культуры, ac/dc
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости
. Ангус Янг из AC/DC объяснил, почему на новом альбоме группы не будет гитарных партий его брата Малькольма Янга, скончавшегося в 2017 году, сообщает
Rock FM.
Музыканты легендарной австралийской группы готовят к выходу 17-ую пластинку под названием "Power Up".
Ранее Ангус рассказывал, что на ней есть идеи, предложенные его братом, но в недавнем интервью он пояснил, что собственно гитарных партий, записанных Малькольмом, на нем не будет.
"Я знаю, многие спросят, звучит ли в новом альбоме его гитара. Я решил, что ее там не будет, потому что чувствовал, что ему самому не понравилось бы, если бы я стал "склеивать" его исполнение", — рассказал Ангус, пояснив, что все, над чем они работали вместе много лет, можно услышать в треках.
"Некоторые композиции звучали грубовато, и я их подчистил. Иногда Малькольм играл небольшой кусочек, а я продолжал. Основной его вклад в запись альбома — музыкальный", — добавил он.
Релиз новой пластинки группы запланирован на 13 ноября.