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В России оказалась самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе
Продолжительность здоровой жизни в России составляет 63,7 года – по этому показателю страна занимает последнее место среди государств Европы. Такие данные... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T03:45
2020-10-18T03:45
россия
весь мир
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Продолжительность здоровой жизни в России составляет 63,7 года – по этому показателю страна занимает последнее место среди государств <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. Такие данные содержатся в исследовании "Глобальное бремя болезней", опубликованном в медицинском журнале <a href="https://www.thelancet.com/" target="_blank">The Lancet</a>.Первую строчку заняла <a href="http://ria.ru/location_Iceland/" target="_blank" data-auto="true">Исландия</a>. Ее результат 71,9 года.Согласно терминологии Всемирной организации здравоохранения, продолжительность здоровой жизни человека — это то, сколько он проживает без учета любых болезней. В самых развитых странах <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америки</a>, <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> и Австралазии за прошлый год она составила 67,4 года.Для выявления указанного параметра использовался специальный показатель, рост и уменьшение которого связан, к примеру, с ростом или уменьшением хронических заболеваний в стране.Российские ученые, которые участвовали в исследовании, такой результат страны связывают с высокими рисками неинфекционных болезней, которые вызывают курение, употребление спиртного, низкая физическая активность и неправильное питание.Сокращение численности населенияРанее стало известно, что правительство России ухудшило прогноз по сокращению общей численности населения страны. Согласно прогнозу, на фоне пандемии коронавируса россиян по итогам текущего года станет меньше на 352 тысячи человек. Это максимальная убыль с 2006 года. К 2025 году численность населения может уменьшиться на 1,2 миллиона человек.Начало прироста населения ожидается не раньше 2030 года.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя этот прогноз, отметил, что власти принимают все возможные меры для сокращения убыли населения."Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов", — отметил он.По словам Пескова, "эти две ямы нас преследуют по всей нашей современной истории", а теперь они сошлись вместе. Кроме того, не нужно забывать и о пандемии коронавируса, которая тоже повлияла на ситуацию. Однако, подчеркнул он, власти принимают "энергичные меры, &lt;...&gt; чтобы стимулировать рождаемость, охранять материнство и детство"."Хороший показатель"В начале октября президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что средняя продолжительность жизни в России за десять лет выросла на 4,5 года."Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику", - сообщил глава государства на заседании совета при президенте по развитию физической культуры.В июле Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", согласно которому ставится задача повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет.
https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577624339.html
https://ria.ru/20201005/prodolzhitelnost-1578213501.html
https://ria.ru/20201001/dolgoletie-1578032252.html
20 лет вычеркнутых из жизни страны(
138
в 90-е сша в ладоши хлопали какая Россия хорошая еще малость и не будет России Путин нам Богом послан смог страну из такого г---на вытащить огромное спасибо лучшему в мире президенту
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россия
весь мир
РИА Новости
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россия, весь мир, общество

В России оказалась самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе

03:45 18.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Продолжительность здоровой жизни в России составляет 63,7 года – по этому показателю страна занимает последнее место среди государств Европы. Такие данные содержатся в исследовании "Глобальное бремя болезней", опубликованном в медицинском журнале The Lancet.
Первую строчку заняла Исландия. Ее результат 71,9 года.
Согласно терминологии Всемирной организации здравоохранения, продолжительность здоровой жизни человека — это то, сколько он проживает без учета любых болезней. В самых развитых странах Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Австралазии за прошлый год она составила 67,4 года.
Для выявления указанного параметра использовался специальный показатель, рост и уменьшение которого связан, к примеру, с ростом или уменьшением хронических заболеваний в стране.
Российские ученые, которые участвовали в исследовании, такой результат страны связывают с высокими рисками неинфекционных болезней, которые вызывают курение, употребление спиртного, низкая физическая активность и неправильное питание.
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Сокращение численности населения

Ранее стало известно, что правительство России ухудшило прогноз по сокращению общей численности населения страны.
Согласно прогнозу, на фоне пандемии коронавируса россиян по итогам текущего года станет меньше на 352 тысячи человек. Это максимальная убыль с 2006 года. К 2025 году численность населения может уменьшиться на 1,2 миллиона человек.
Начало прироста населения ожидается не раньше 2030 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что власти принимают все возможные меры для сокращения убыли населения.
"Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов", — отметил он.
По словам Пескова, "эти две ямы нас преследуют по всей нашей современной истории", а теперь они сошлись вместе. Кроме того, не нужно забывать и о пандемии коронавируса, которая тоже повлияла на ситуацию. Однако, подчеркнул он, власти принимают "энергичные меры, <...> чтобы стимулировать рождаемость, охранять материнство и детство".
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"Хороший показатель"

В начале октября президент Владимир Путин отметил, что средняя продолжительность жизни в России за десять лет выросла на 4,5 года.
"Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику", - сообщил глава государства на заседании совета при президенте по развитию физической культуры.
В июле Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", согласно которому ставится задача повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет.
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