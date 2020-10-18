https://ria.ru/20201018/zarplata-1580346625.html
Звезда “Саши+Маши” отказалась жить на 30 тысяч рублей в месяц
Актриса Театра и кино Елена Бирюкова на YouTube-шоу "Звездач", призналась, что не согласна жить на минимальную зарплату. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T12:28
2020-10-18T12:28
2020-10-18T12:28
шоубиз
елена бирюкова
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580346385_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_57fbad2ac80bcb321c06ae266281ed41.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Актриса Театра и кино <a href="https://ria.ru/person_elena-biryukova" target="_blank">Елена Бирюкова</a> на YouTube-шоу "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=rRsjbYMchK8" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звездач</a>", призналась, что не согласна жить на минимальную зарплату.Она рассказала, что во время пандемии столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, однако не намерена привыкать к жизни на 30 тысяч рублей в месяц.Она также добавила, что имеет изматывающий рабочий график. “Если кажется, что это такая прекрасная жизнь, то я объясню. Ты вылетаешь в девять часов вечера, приземляешься в семь утра и сразу едешь на площадку, а потом целый день, 12 часов подряд, снимаешься. Получается, у тебя 40 часовой рабочий день”, - заключила она.Елена Бирюкова известна ролями в сериале “Саша+Маша” и фильмах “Любовь на сене”, “Пятница. 12”, “Кладоискатели”.
https://ria.ru/20201011/samburskaya-1579265794.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580346385_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_70c034da6f245b38da71ce1b004671cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена бирюкова, знаменитости, звезды
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Актриса Театра и кино Елена Бирюкова
на YouTube-шоу "Звездач
", призналась, что не согласна жить на минимальную зарплату.
Она рассказала, что во время пандемии столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, однако не намерена привыкать к жизни на 30 тысяч рублей в месяц.
“Все закричат: “Да полстраны живет на 30 тысяч!” Но это не значит, что всем нужно выравняться. Мы должны, смирившись, все существовать на маленькие деньги? Нет! Я не хочу жить на 30 тысяч рублей! Я хочу работать, шевелю лапками, делаю много-много всего. Сейчас вот снималась в Красноярске, ездила на фестиваль в Благовещенск”, - сообщила Бирюкова.
Она также добавила, что имеет изматывающий рабочий график.
“Если кажется, что это такая прекрасная жизнь, то я объясню. Ты вылетаешь в девять часов вечера, приземляешься в семь утра и сразу едешь на площадку, а потом целый день, 12 часов подряд, снимаешься. Получается, у тебя 40 часовой рабочий день”, - заключила она.
Елена Бирюкова известна ролями в сериале “Саша+Маша” и фильмах “Любовь на сене”, “Пятница. 12”, “Кладоискатели”.