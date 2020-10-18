https://ria.ru/20201018/zarplata-1580346625.html

Звезда “Саши+Маши” отказалась жить на 30 тысяч рублей в месяц

Актриса Театра и кино Елена Бирюкова на YouTube-шоу "Звездач", призналась, что не согласна жить на минимальную зарплату. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T12:28

2020-10-18T12:28

2020-10-18T12:28

шоубиз

елена бирюкова

знаменитости

звезды

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Актриса Театра и кино <a href="https://ria.ru/person_elena-biryukova" target="_blank">Елена Бирюкова</a> на YouTube-шоу "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=rRsjbYMchK8" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звездач</a>", призналась, что не согласна жить на минимальную зарплату.Она рассказала, что во время пандемии столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, однако не намерена привыкать к жизни на 30 тысяч рублей в месяц.Она также добавила, что имеет изматывающий рабочий график. “Если кажется, что это такая прекрасная жизнь, то я объясню. Ты вылетаешь в девять часов вечера, приземляешься в семь утра и сразу едешь на площадку, а потом целый день, 12 часов подряд, снимаешься. Получается, у тебя 40 часовой рабочий день”, - заключила она.Елена Бирюкова известна ролями в сериале “Саша+Маша” и фильмах “Любовь на сене”, “Пятница. 12”, “Кладоискатели”.

https://ria.ru/20201011/samburskaya-1579265794.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена бирюкова, знаменитости, звезды