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Шоубиз
https://ria.ru/20201018/zarplata-1580346625.html
Звезда “Саши+Маши” отказалась жить на 30 тысяч рублей в месяц
Актриса Театра и кино Елена Бирюкова на YouTube-шоу "Звездач", призналась, что не согласна жить на минимальную зарплату. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T12:28
2020-10-18T12:28
шоубиз
елена бирюкова
знаменитости
звезды
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Актриса Театра и кино <a href="https://ria.ru/person_elena-biryukova" target="_blank">Елена Бирюкова</a> на YouTube-шоу "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=rRsjbYMchK8" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звездач</a>", призналась, что не согласна жить на минимальную зарплату.Она рассказала, что во время пандемии столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, однако не намерена привыкать к жизни на 30 тысяч рублей в месяц.Она также добавила, что имеет изматывающий рабочий график. “Если кажется, что это такая прекрасная жизнь, то я объясню. Ты вылетаешь в девять часов вечера, приземляешься в семь утра и сразу едешь на площадку, а потом целый день, 12 часов подряд, снимаешься. Получается, у тебя 40 часовой рабочий день”, - заключила она.Елена Бирюкова известна ролями в сериале “Саша+Маша” и фильмах “Любовь на сене”, “Пятница. 12”, “Кладоискатели”.
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елена бирюкова, знаменитости, звезды

Звезда “Саши+Маши” отказалась жить на 30 тысяч рублей в месяц

12:28 18.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЦеремония открытия 40-го ММКФ
Церемония открытия 40-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Актриса Театра и кино Елена Бирюкова на YouTube-шоу "Звездач", призналась, что не согласна жить на минимальную зарплату.
Она рассказала, что во время пандемии столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, однако не намерена привыкать к жизни на 30 тысяч рублей в месяц.

“Все закричат: “Да полстраны живет на 30 тысяч!” Но это не значит, что всем нужно выравняться. Мы должны, смирившись, все существовать на маленькие деньги? Нет! Я не хочу жить на 30 тысяч рублей! Я хочу работать, шевелю лапками, делаю много-много всего. Сейчас вот снималась в Красноярске, ездила на фестиваль в Благовещенск”, - сообщила Бирюкова.

Она также добавила, что имеет изматывающий рабочий график.
“Если кажется, что это такая прекрасная жизнь, то я объясню. Ты вылетаешь в девять часов вечера, приземляешься в семь утра и сразу едешь на площадку, а потом целый день, 12 часов подряд, снимаешься. Получается, у тебя 40 часовой рабочий день”, - заключила она.
Елена Бирюкова известна ролями в сериале “Саша+Маша” и фильмах “Любовь на сене”, “Пятница. 12”, “Кладоискатели”.
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