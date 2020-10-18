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На Камчатке в заповеднике показали любимый камень животных и птиц

Кроноцкий заповедник опубликовал снимки, сделанные фотоловушкой, на которых различные животные и птицы интересуются одним и тем же камнем. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T00:06

2020-10-18T00:06

2020-10-18T00:06

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Кроноцкий заповедник <a href="https://www.instagram.com/p/CGZaRjJHykD/" target="_blank">опубликовал</a> снимки, сделанные фотоловушкой, на которых различные животные и птицы интересуются одним и тем же камнем."В надежде понаблюдать за речными выдрами государственный инспектор Алексей Ознобихин установил фотоловушку на берегу Семячикского лимана, — объяснили в заповеднике. — Перед объективами камеры лежал неприметный камень. Как выяснилось, он оказался маркировочным". На таких камнях или деревьях животные оставляют свои метки.По словам сотрудников, в кадр фотоловушки попали выдра, лиса, медведь и даже вороны. Правда, пернатые просто шагали мимо, явно без цели обозначить территорию.

https://ria.ru/20200908/medvedi-1576886209.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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