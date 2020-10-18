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На Камчатке в заповеднике показали любимый камень животных и птиц
Кроноцкий заповедник опубликовал снимки, сделанные фотоловушкой, на которых различные животные и птицы интересуются одним и тем же камнем. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T00:06
2020-10-18T00:06
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кроноцкий заповедник
камчатский край
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Кроноцкий заповедник <a href="https://www.instagram.com/p/CGZaRjJHykD/" target="_blank">опубликовал</a> снимки, сделанные фотоловушкой, на которых различные животные и птицы интересуются одним и тем же камнем."В надежде понаблюдать за речными выдрами государственный инспектор Алексей Ознобихин установил фотоловушку на берегу Семячикского лимана, — объяснили в заповеднике. — Перед объективами камеры лежал неприметный камень. Как выяснилось, он оказался маркировочным". На таких камнях или деревьях животные оставляют свои метки.По словам сотрудников, в кадр фотоловушки попали выдра, лиса, медведь и даже вороны. Правда, пернатые просто шагали мимо, явно без цели обозначить территорию.
https://ria.ru/20200908/medvedi-1576886209.html
камчатский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, туристы, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

На Камчатке в заповеднике показали любимый камень животных и птиц

00:06 18.10.2020
 
© Фото : @kronoki.ru/InstagramВороны в Кроноцком заповеднике
Вороны в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Фото : @kronoki.ru/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал снимки, сделанные фотоловушкой, на которых различные животные и птицы интересуются одним и тем же камнем.
"В надежде понаблюдать за речными выдрами государственный инспектор Алексей Ознобихин установил фотоловушку на берегу Семячикского лимана, — объяснили в заповеднике. — Перед объективами камеры лежал неприметный камень. Как выяснилось, он оказался маркировочным".
На таких камнях или деревьях животные оставляют свои метки.
По словам сотрудников, в кадр фотоловушки попали выдра, лиса, медведь и даже вороны. Правда, пернатые просто шагали мимо, явно без цели обозначить территорию.
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