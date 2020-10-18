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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201018/yurist-1580357835.html
Тихановская сообщила, что юриста Салея отпустили из СИЗО
Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илье Салею, ранее арестованному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T15:16
2020-10-18T15:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 окт - РИА Новости.</strong> Юристу штаба экс-претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Илье Салею, ранее арестованному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, изменена мера пресечения, он находится дома, сообщила в воскресенье экс-кандидат в президенты страны <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> в своем <a href="https://t.me/s/tsikhanouskaya" target="_blank">Telegram-канале</a>."То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО, – это хорошая новость", - отметила Тихановская, назвав это результатом "мирного давления" на власти страны.Адвокат Салея не доступен для комментариев, пресс-служба штаба Бабарико на данный момент не может прокомментировать данную информацию о Салее.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Салею, ранее задержанному в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, суд не удовлетворил жалобу защиты на меру пресечения.Десятого октября президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Одним из участников встречи был Салей. После встречи изменили меру пресечения участвовавших в ней директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и координатору инициативной группы Бабарико по сбору подписей на прошедших выборах Юрию Воскресенскому.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/belorussiya-1580190368.html
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светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская сообщила, что юриста Салея отпустили из СИЗО

15:16 18.10.2020 (обновлено: 15:22 18.10.2020)
 
© REUTERS / Michele TantussiСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
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МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илье Салею, ранее арестованному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, изменена мера пресечения, он находится дома, сообщила в воскресенье экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в своем Telegram-канале.
"То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО, – это хорошая новость", - отметила Тихановская, назвав это результатом "мирного давления" на власти страны.
Адвокат Салея не доступен для комментариев, пресс-служба штаба Бабарико на данный момент не может прокомментировать данную информацию о Салее.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Салею, ранее задержанному в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, суд не удовлетворил жалобу защиты на меру пресечения.
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 19:02
Последний шанс провокаторов. КГБ Белоруссии узнал о готовящейся диверсии
Десятого октября президент Белоруссии Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Одним из участников встречи был Салей. После встречи изменили меру пресечения участвовавших в ней директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и координатору инициативной группы Бабарико по сбору подписей на прошедших выборах Юрию Воскресенскому.
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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