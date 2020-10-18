https://ria.ru/20201018/vzryv-1580344733.html

Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 12 человек

Число погибших при взрыве у полицейского участка в городе Фирозкох в провинции Гор на западе Афганистана увеличилось до 12, более 100 человек получили ранения,... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T12:06

2020-10-18T12:06

2020-10-18T12:27

исламское государство

афганистан

талибан

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Число погибших при взрыве у полицейского участка в городе Фирозкох в провинции Гор на западе <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> увеличилось до 12, более 100 человек получили ранения, сообщает телеканал <a href="https://tolonews.com/" target="_blank">Tolo News</a> со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.Ранее сообщалось о десяти погибших и 20 пострадавших.Представитель местной полиции сообщил телеканалу <a href="https://1tv.af/" target="_blank">1TV</a>, что причиной взрыва стал заминированный автомобиль.Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.<em>* Террористическая организация, запрещена в России</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/odkb-1578075576.html

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афганистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, афганистан, талибан, в мире