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Десять человек погибли при взрыве в Афганистане

Десять человек погибли, 20 получили ранения в воскресенье в результате взрыва у полицейского участка в провинции Гор на западе Афганистана, сообщил местный... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T10:55

2020-10-18T10:55

2020-10-18T13:26

афганистан

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Десять человек погибли, 20 получили ранения в воскресенье в результате взрыва у полицейского участка в провинции Гор на западе <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>, сообщил местный телеканал <a href="https://1tv.af/" target="_blank">1TV</a> со ссылкой на источник в силах безопасности.Как отмечает телеканал, заместитель губернатора провинции Хабибулла Радманиш подтвердил, что взрыв произошел в городе Фирозкох, столице провинции.В то же время представитель местной полиции сообщил телеканалу, что в результате взрыва погибли по меньшей мере трое. По его словам, причиной взрыва стал заминированный автомобиль.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, в мире