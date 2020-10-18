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Десять человек погибли при взрыве в Афганистане
Десять человек погибли, 20 получили ранения в воскресенье в результате взрыва у полицейского участка в провинции Гор на западе Афганистана, сообщил местный... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T10:55
2020-10-18T13:26
афганистан
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Десять человек погибли, 20 получили ранения в воскресенье в результате взрыва у полицейского участка в провинции Гор на западе <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>, сообщил местный телеканал <a href="https://1tv.af/" target="_blank">1TV</a> со ссылкой на источник в силах безопасности.Как отмечает телеканал, заместитель губернатора провинции Хабибулла Радманиш подтвердил, что взрыв произошел в городе Фирозкох, столице провинции.В то же время представитель местной полиции сообщил телеканалу, что в результате взрыва погибли по меньшей мере трое. По его словам, причиной взрыва стал заминированный автомобиль.
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афганистан, в мире

Десять человек погибли при взрыве в Афганистане

10:55 18.10.2020 (обновлено: 13:26 18.10.2020)
 
© AFP 2020Дым от взрыва автомобиля в провинции Гор на западе Афганистана
Дым от взрыва автомобиля в провинции Гор на западе Афганистана - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© AFP 2020
Дым от взрыва автомобиля в провинции Гор на западе Афганистана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Десять человек погибли, 20 получили ранения в воскресенье в результате взрыва у полицейского участка в провинции Гор на западе Афганистана, сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности.
Как отмечает телеканал, заместитель губернатора провинции Хабибулла Радманиш подтвердил, что взрыв произошел в городе Фирозкох, столице провинции.
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11 октября, 22:29Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
В то же время представитель местной полиции сообщил телеканалу, что в результате взрыва погибли по меньшей мере трое. По его словам, причиной взрыва стал заминированный автомобиль.
 
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