https://ria.ru/20201018/valday-1580358072.html

Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи

Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T15:18

2020-10-18T15:18

2020-10-18T15:18

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578566052_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ea4618bf8a01b7c16e8f88c7bfb2cda9.jpg

<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по видеосвязи примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщил РИА Новости его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.На вопрос примет ли Путин участие в заседании клуба в этом году и будет ли это по видеосвязи, Песков ответил утвердительно: "Да".Итоговое пленарное заседание клуба запланировано на 22 октября.

https://ria.ru/20201013/lavrov-1579626575.html

Gena Nastenko А почему по видеосвязи,вакцина то есть? 11

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика