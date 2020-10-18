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Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T15:18
2020-10-18T15:18
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по видеосвязи примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщил РИА Новости его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.На вопрос примет ли Путин участие в заседании клуба в этом году и будет ли это по видеосвязи, Песков ответил утвердительно: "Да".Итоговое пленарное заседание клуба запланировано на 22 октября.
https://ria.ru/20201013/lavrov-1579626575.html
А почему по видеосвязи,вакцина то есть?
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РИА Новости
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи

15:18 18.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
На вопрос примет ли Путин участие в заседании клуба в этом году и будет ли это по видеосвязи, Песков ответил утвердительно: "Да".
Итоговое пленарное заседание клуба запланировано на 22 октября.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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