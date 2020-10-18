https://ria.ru/20201018/vaktsina-1580322781.html

Посольство США в Киеве исключило покупку Украиной российской вакцины

Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, об этом заявило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T02:24

2020-10-18T02:24

2020-10-18T05:06

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

максим степанов

владимир зеленский

сша

киев

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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не будет закупать российскую вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, об этом заявило посольство <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/usdos.ukraine/" target="_blank">Facebook</a>.В дипмиссии сообщили, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела "конструктивный коллегиальный ужин" с главой минздрава страны <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/" target="_blank" data-auto="true">Максимом Степановым</a>, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения."Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" – заявили в посольстве по итогам встречи со Степановым.Ранее глава украинского минздрава не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, однако впоследствии заявил, что пока не стоит даже обсуждать такую возможность, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.На прошлой неделе лидер политсовета партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> на встрече с президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9-го сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании задействованы 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо.В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201017/vaktsina-1580226501.html

Андрей Это не посольство, а оккупационный штаб. 701

lEK lEKICH украина не страна а футбольный мячик)))) кому как вздумается тот так и пинает))) 633

481

россия

сша

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, максим степанов, владимир зеленский, сша, киев, украина, в мире