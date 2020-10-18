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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/vaktsina-1580322781.html
Посольство США в Киеве исключило покупку Украиной российской вакцины
Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, об этом заявило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T02:24
2020-10-18T05:06
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
максим степанов
владимир зеленский
сша
киев
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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не будет закупать российскую вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, об этом заявило посольство <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/usdos.ukraine/" target="_blank">Facebook</a>.В дипмиссии сообщили, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела "конструктивный коллегиальный ужин" с главой минздрава страны <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/" target="_blank" data-auto="true">Максимом Степановым</a>, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения."Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" – заявили в посольстве по итогам встречи со Степановым.Ранее глава украинского минздрава не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, однако впоследствии заявил, что пока не стоит даже обсуждать такую возможность, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.На прошлой неделе лидер политсовета партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> на встрече с президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9-го сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании задействованы 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо.В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201017/vaktsina-1580226501.html
Это не посольство, а оккупационный штаб.
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украина не страна а футбольный мячик)))) кому как вздумается тот так и пинает)))
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, максим степанов, владимир зеленский, сша, киев, украина, в мире

Посольство США в Киеве исключило покупку Украиной российской вакцины

02:24 18.10.2020 (обновлено: 05:06 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, об этом заявило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.
В дипмиссии сообщили, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела "конструктивный коллегиальный ужин" с главой минздрава страны Максимом Степановым, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения.
"Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" – заявили в посольстве по итогам встречи со Степановым.
Ранее глава украинского минздрава не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ, однако впоследствии заявил, что пока не стоит даже обсуждать такую возможность, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.
На прошлой неделе лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Глава государства ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.
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Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9-го сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании задействованы 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо.
В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМаксим СтепановВладимир ЗеленскийСШАКиевУкраинаВ мире
 
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