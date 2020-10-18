https://ria.ru/20201018/uscherb-1580388847.html
В Белоруссии оценили ущерб бюджету Минска от протестов
Ущерб бюджету и коммунальным службам Минска на фоне продолжающихся в городе массовых акций протеста с начала августа составил порядка 350 тысяч долларов, заявил РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T20:01
2020-10-18T20:01
2020-10-18T20:57
протесты
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 окт - РИА Новости.</strong> Ущерб бюджету и коммунальным службам <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> на фоне продолжающихся в городе массовых акций протеста с начала августа составил порядка 350 тысяч долларов, заявил в интервью телеканалу СТВ прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин."Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня. Безусловно, часть этой суммы будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления. Надо сказать, что вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры Минска", - сказал Лаврухин.Как отметил прокурор столицы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, власти исходят из того, что ни одно виновное лицо не должно уйти от ответственности."Ответственность не только уголовная и административная имеется в виду, но и гражданско-правовая – то есть как раз материального плана, можно сказать. Материальная ответственность за тот ущерб, который нанесен этими противоправными действиями, будь то уголовная, будь то административная", - указал чиновник.По словам Лаврухина, пожарные службы довольно часто выезжают на демонтаж негосударственной символики, и на эти нужды затрачено свыше 11 тысяч долларов. "В связи с этим прокуратурой города внесено 18 предписаний на эту сумму. Сегодня, можно сказать, 10 предписаний уже исполнено на сумму более 2 700 рублей (около 1100 долларов). То есть возмещение идет", - сообщил прокурор Минска.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 окт - РИА Новости.
Ущерб бюджету и коммунальным службам Минска
на фоне продолжающихся в городе массовых акций протеста с начала августа составил порядка 350 тысяч долларов, заявил в интервью телеканалу СТВ прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин.
"Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня. Безусловно, часть этой суммы будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления. Надо сказать, что вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры Минска", - сказал Лаврухин.
Как отметил прокурор столицы Белоруссии
, власти исходят из того, что ни одно виновное лицо не должно уйти от ответственности.
"Ответственность не только уголовная и административная имеется в виду, но и гражданско-правовая – то есть как раз материального плана, можно сказать. Материальная ответственность за тот ущерб, который нанесен этими противоправными действиями, будь то уголовная, будь то административная", - указал чиновник.
По словам Лаврухина, пожарные службы довольно часто выезжают на демонтаж негосударственной символики, и на эти нужды затрачено свыше 11 тысяч долларов. "В связи с этим прокуратурой города внесено 18 предписаний на эту сумму. Сегодня, можно сказать, 10 предписаний уже исполнено на сумму более 2 700 рублей (около 1100 долларов). То есть возмещение идет", - сообщил прокурор Минска.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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