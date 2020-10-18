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https://ria.ru/20201018/ukraina-1580368368.html
Украинский генерал пригрозил Западу несуществующим ядерным оружием
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал в интервью UKRLIFE.TV о том, что Украина способна восстановить статус ядерной державы. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T17:03
2020-10-18T17:03
игорь смешко
служба безопасности украины
ссср
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a>, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал в интервью <a href="https://www.youtube.com/user/TVUKRLIFE" target="_blank">UKRLIFE.TV</a> о том, что Украина способна восстановить статус ядерной державы. По его словам, у страны есть "научный потенциал" и "технические возможности".Смешко уточнил, что не призывает создавать атомные бомбы, а только хочет напомнить странам Запада, что нужно "с уважением относиться к украинскому народу"."Мы же искренне защищаем западный мир, искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?" — удивился он.Экс-глава СБУ выразил уверенность, что именно Украина внесла значимый вклад в развитие ядерного оружия, так как "подарила миру Королева".Украина отказалась от ядерного арсенала, доставшегося ей от <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и подписала Будапештский меморандум в 1994 году. Документ гарантирует безопасность страны со стороны ядерных держав в обмен на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия.
https://ria.ru/20201018/imperiya-1580333210.html
"научный потенциал" в Польше клубнику собирает. А "технические возможности" на металлолом сдали ещë в 90-е годы.
83
технических возможностей обогащения урана и получения оружейного плутония у них никогда не было.
54
14
ссср
украина
РИА Новости
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игорь смешко, служба безопасности украины, ссср, украина, в мире

Украинский генерал пригрозил Западу несуществующим ядерным оружием

17:03 18.10.2020
 
CC BY 4.0 / Администрация президента Украины / Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
CC BY 4.0 / Администрация президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал в интервью UKRLIFE.TV о том, что Украина способна восстановить статус ядерной державы.
"У нас есть все возможности восстановить свой ядерный статус, требуется только политическая воля", - считает Смешко.
По его словам, у страны есть "научный потенциал" и "технические возможности".
Смешко уточнил, что не призывает создавать атомные бомбы, а только хочет напомнить странам Запада, что нужно "с уважением относиться к украинскому народу".
"Мы же искренне защищаем западный мир, искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?" — удивился он.
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 09:38
Генерал заявил об "украинской империи" до Владивостока
Экс-глава СБУ выразил уверенность, что именно Украина внесла значимый вклад в развитие ядерного оружия, так как "подарила миру Королева".
Украина отказалась от ядерного арсенала, доставшегося ей от СССР и подписала Будапештский меморандум в 1994 году. Документ гарантирует безопасность страны со стороны ядерных держав в обмен на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия.
 
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Игорь СмешкоСлужба безопасности УкраиныСССРУкраинаВ мире
 
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