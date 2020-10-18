https://ria.ru/20201018/ubiystvo-1580340463.html

СМИ: по делу об убийстве учителя во Франции задержали еще одного человека

Одиннадцатый человек задержан в рамках расследования дела об убийстве учителя истории в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем, сообщает телеканал BFMTV со... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T11:02

2020-10-18T11:02

2020-10-18T11:02

убийство учителя во франции

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости.</strong> Одиннадцатый человек задержан в рамках расследования дела об убийстве учителя истории в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a>, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию.Речь идёт о задержании друга напавшего на учителя в пятницу.Ранее сообщалось о десяти задержанных, в числе которых родственники предполагаемого преступника.В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.В субботу глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.По данным СМИ, убийство могло быть связано с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580288783.html

https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580308528.html

франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, париж, в мире