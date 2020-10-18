Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201018/tramp-1580337780.html
Трамп "понизил" Макрона до премьер-министра
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мичигане по ошибке назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона премьер-министром. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T10:32
2020-10-18T13:00
иисус христос
эммануэль макрон
дональд трамп
франция
мичиган
сша
северная каролина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975756_0:31:3072:1759_1400x0_80_0_0_56f4d20736d783b267069ea0e8480629.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> на предвыборном митинге в <a href="http://ria.ru/location_StateofMichigan/" target="_blank" data-auto="true">Мичигане</a> по ошибке назвал своего французского коллегу <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> премьер-министром.Трамп упомянул его во время рассказа о выходе США из Парижского соглашения по климату.Ранее Трамп в ходе общения со своими сторонниками в <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северной Каролине</a> заявил, что находится на втором месте после <a href="http://ria.ru/person_iisus-khristos/" target="_blank" data-auto="true">Иисуса Христа</a> по популярности в мире.
https://ria.ru/20201014/tramp-1579684904.html
3
франция
мичиган
сша
северная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975756_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_e5e3764b4bf3bbacfa11cd1f6ec69bfb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иисус христос, эммануэль макрон, дональд трамп, франция, мичиган, сша, северная каролина, в мире

Трамп "понизил" Макрона до премьер-министра

10:32 18.10.2020 (обновлено: 13:00 18.10.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мичигане по ошибке назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона премьер-министром.
Трамп упомянул его во время рассказа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

"Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его: как обстоят дела с соглашением? Дела у них идут не очень", — цитирует американского лидера телеканал France24.

Ранее Трамп в ходе общения со своими сторонниками в Северной Каролине заявил, что находится на втором месте после Иисуса Христа по популярности в мире.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 06:13Распространение нового коронавируса
"Это бесценно": зажигательный танец Трампа попал на видео
 
Обсудить3
Иисус ХристосЭммануэль МакронДональд ТрампФранцияМичиганСШАСеверная КаролинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33В Венесуэлу прибыли российские лекарства от коронавируса
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
Лента новостейМолния