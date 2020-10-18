https://ria.ru/20201018/tramp-1580337780.html

Трамп "понизил" Макрона до премьер-министра

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мичигане по ошибке назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона премьер-министром. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T10:32

2020-10-18T10:32

2020-10-18T13:00

иисус христос

эммануэль макрон

дональд трамп

франция

мичиган

сша

северная каролина

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> на предвыборном митинге в <a href="http://ria.ru/location_StateofMichigan/" target="_blank" data-auto="true">Мичигане</a> по ошибке назвал своего французского коллегу <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> премьер-министром.Трамп упомянул его во время рассказа о выходе США из Парижского соглашения по климату.Ранее Трамп в ходе общения со своими сторонниками в <a href="http://ria.ru/location_StateofNorthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Северной Каролине</a> заявил, что находится на втором месте после <a href="http://ria.ru/person_iisus-khristos/" target="_blank" data-auto="true">Иисуса Христа</a> по популярности в мире.

https://ria.ru/20201014/tramp-1579684904.html

3

франция

мичиган

сша

северная каролина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, эммануэль макрон, дональд трамп, франция, мичиган, сша, северная каролина, в мире