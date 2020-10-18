https://ria.ru/20201018/tatar-1580162028.html

Биография Эрсина Татара

Эрсин Татар родился 7 сентября 1960 года в Никосии (Кипр). РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T21:35

2020-10-18T21:35

2020-10-18T21:35

северный кипр

справки

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Эрсин Татар <a href="https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ersin-tatar-kimdir-iste-ersin-tatarin-hayati-ve-siyasi-kariyeri-6076590/" target="_blank">родился 7 сентября 1960 года</a> в Никосии (Кипр).В 1982 году окончил экономический факультет Кембриджского университета.В 1982-1986 годах работал в компании Price Waterhouse в Англии. В 1986-1991 год был финансовым менеджером в английской компании Polly Peck.С 1991 по 1992 год работал финансовым менеджером в компании FMC-Nurol Savunma Sanayi A.S. в Анкаре (Турция). В 1992-2001 годах занимал должность финансового директора Show TV в Стамбуле. В 1996 году основал первый частный телеканал самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра "Kanal T" В 1997-2001 год был председателем Стамбульской культурной ассоциации турок-киприотов.В 2003 году вступил в Партию национального единства (ПНЕ). В апреле 2009 года был избран в парламент самопровозглашенной ТРСК от Партии национального единства. В 2009-2013 годах занимал пост министра финансов в правительстве под председательством Дервиша Эроглу, учрежденном в мае 2009 года, а затем в правительстве Ирсена Кучука, созданном в мае 2010 года.В июле 2013 года на досрочных всеобщих выборах Татар был переизбран в парламент от ПНЕ. В парламенте он занимал должность председателя Комитета по экономике, финансам, бюджету и планированию.В январе 2018 года на досрочных всеобщих парламентских выборах Татар был <a href="http://basbakanlik.gov.ct.tr/BA%C5%9EBAKANLIK/BA%C5%9EBAKAN" target="_blank">переизбран</a> депутатом от ПНЕ и стал заместителем председателя комитета по экономике, финансам, бюджету и планированию.В октябре 2018 года был <a href="http://www.t-vine.com/ersin-tatar-is-the-new-leader-of-trnc-main-opposition-the-national-unity-party/" target="_blank">избран</a> председателем Партии народного единства.В мае 2019 года Эрсин Татар <a href="https://www.kibrisgazetesi.com/kibris/ersin-tatar-kktcnin-13uncu-basbakani-oldu-h67046.html" target="_blank">вступил в должность</a> премьер-министра самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Татар занял пост главы кабинета министров после того, как ПНЕ и Народная партия достигли договоренности о формировании коалиционного правительства. Эрсин Татар <a href="https://www.cnnturk.com/video/dunya/kibrista-secim-2-tura-kaldi-akincinin-rumlara-toprak-teklif-ettigi-iddia-edildi-video" target="_blank">выступает</a> против воссоединения с греками самопровозглашенной ТРСК и защищает решение о существовании Кипра как конфедерации. 11 октября 2020 года в первом туре президентских выборов ТРСК Эрсин Татар <a href="https://www.ensonhaber.com/dunya/kktcde-secimi-ersin-tatar-onde-goturuyor" target="_blank">получил</a> 32,35% голосов и прошел во второй тур вместе действующим президентом Мустафой Акынджи, который набрал почти 29,84% голосов. <em>Материал подготовлен на основе информации открытых источников</em>

северный кипр

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кипр, справки