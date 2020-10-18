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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201018/svyaschennik-1580398362.html
В Тульской области от коронавируса умер священник
Настоятель Свято-Никольского храма села Малёвка Тульской епархии иерей Виктор Денежников скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении,... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T22:00
2020-10-18T22:00
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
тульская область
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА новости.</strong> Настоятель Свято-Никольского храма села Малёвка Тульской епархии иерей Виктор Денежников скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в <a href="https://t.me/Patriarchrabochayagruppa/178" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."Семнадцатого октября 2020 года, от осложнений, вызванных <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекцией, на 64-м году жизни скончался клирик Тульской епархии иерей Виктор Денежников, настоятель Свято-Никольского храма села Малёвка", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, тульская область, общество

В Тульской области от коронавируса умер священник

22:00 18.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 окт - РИА новости. Настоятель Свято-Никольского храма села Малёвка Тульской епархии иерей Виктор Денежников скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Семнадцатого октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 64-м году жизни скончался клирик Тульской епархии иерей Виктор Денежников, настоятель Свято-Никольского храма села Малёвка", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваТульская областьОбщество
 
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