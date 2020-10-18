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В Тульской области от коронавируса умер священник
Настоятель Свято-Никольского храма села Малёвка Тульской епархии иерей Виктор Денежников скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении,... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T22:00
2020-10-18T22:00
2020-10-18T22:00
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА новости.</strong> Настоятель Свято-Никольского храма села Малёвка Тульской епархии иерей Виктор Денежников скончался от осложнений, вызванных COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном в <a href="https://t.me/Patriarchrabochayagruppa/178" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."Семнадцатого октября 2020 года, от осложнений, вызванных <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекцией, на 64-м году жизни скончался клирик Тульской епархии иерей Виктор Денежников, настоятель Свято-Никольского храма села Малёвка", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, тульская область, общество