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Семь человек пострадали при стрельбе на парковке в штате Аризона
По меньшей мере семь человек, в том числе дети, получили ранения в результате стрельбы на парковке в городе Меса американского штата Аризона, сообщила местная... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T10:25
2020-10-18T10:25
2020-10-18T10:25
аризона
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере семь человек, в том числе дети, получили ранения в результате стрельбы на парковке в городе Меса американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofArizona/" target="_blank" data-auto="true">Аризона</a>, сообщила местная газета <a href="https://www.azcentral.com/" target="_blank">Arizona Republic</a>.Отмечается, что полиция обратилась к общественности с просьбой помочь найти стрелявшего, который открыл огонь в пятницу вечером из проезжавшего мимо парковки автомобиля.По данным газеты, ранения получили несовершеннолетние в возрасте от одного до 16 лет. В субботу состояние годовалого ребенка оценивалось как критическое. Травмы других пострадавших варьируются от легких до тяжелых, однако не представляют угрозы для жизни.В полиции отметили, что ищут возможных свидетелей инцидента.
https://ria.ru/20190810/1557366366.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аризона, в мире