https://ria.ru/20201018/shum-1580363140.html

Новому симптому коронавируса нашли объяснение

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал РЕН ТВ выводы британский ученых о том, что шум в ушах может быть симптомом заболевания COVID-19. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T16:13

2020-10-18T16:13

2020-10-18T19:35

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579429811_0:254:3071:1981_1400x0_80_0_0_29985688b4aea440f19c845be1d2105d.jpg

<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> прокомментировал <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> выводы британский ученых о том, что шум в ушах может быть симптомом заболевания COVID-19. Ранее исследователи из Британии сообщили, что у некоторых зараженных коронавирусом пациентов были жалобы на шум или звон в ушах без внешнего воздействия. Кроме того, были случаи потери слуха у тяжело перенесших COVID-19. Альтштейн заявил, что шум в ушах не является специфическим симптомом COVID-19. Он добавил, что болезнь может отразиться на различных системах организма, но проблемы со слухом могут встречаться реже потери обоняния. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 39,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201018/oslozhneniya-1580362802.html

Николай Ефимов 100% биооружие 50

Сергей Бережной подозреваю что американцы хотели избавиться от китайцев, но что то пошло не по плану 43

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире