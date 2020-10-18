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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/shum-1580363140.html
Новому симптому коронавируса нашли объяснение
Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал РЕН ТВ выводы британский ученых о том, что шум в ушах может быть симптомом заболевания COVID-19. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T16:13
2020-10-18T19:35
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> прокомментировал <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> выводы британский ученых о том, что шум в ушах может быть симптомом заболевания COVID-19. Ранее исследователи из Британии сообщили, что у некоторых зараженных коронавирусом пациентов были жалобы на шум или звон в ушах без внешнего воздействия. Кроме того, были случаи потери слуха у тяжело перенесших COVID-19. Альтштейн заявил, что шум в ушах не является специфическим симптомом COVID-19. Он добавил, что болезнь может отразиться на различных системах организма, но проблемы со слухом могут встречаться реже потери обоняния. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 39,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201018/oslozhneniya-1580362802.html
100% биооружие
50
подозреваю что американцы хотели избавиться от китайцев, но что то пошло не по плану
43
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире

Новому симптому коронавируса нашли объяснение

16:13 18.10.2020 (обновлено: 19:35 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал РЕН ТВ выводы британский ученых о том, что шум в ушах может быть симптомом заболевания COVID-19.
Ранее исследователи из Британии сообщили, что у некоторых зараженных коронавирусом пациентов были жалобы на шум или звон в ушах без внешнего воздействия. Кроме того, были случаи потери слуха у тяжело перенесших COVID-19.
Альтштейн заявил, что шум в ушах не является специфическим симптомом COVID-19.
"Дело в том, что коронавирус может поразить сосуды в самых разных местах в организме человека", — объяснил он.
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 16:11Распространение нового коронавируса
Россияне сообщили о странных осложнениях после коронавируса
Он добавил, что болезнь может отразиться на различных системах организма, но проблемы со слухом могут встречаться реже потери обоняния.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 39,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВ мире
 
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