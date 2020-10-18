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Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
Нет никаких гарантий, что Вашингтон в ближайшие дни не введет новых санкций против России или ее граждан, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T01:16
2020-10-18T01:16
россия
анатолий антонов
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Нет никаких гарантий, что Вашингтон в ближайшие дни не введет новых санкций против <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> или ее граждан, заявил посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>.По его словам, в Москве "конечно же обратили внимание" на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, что в России почти не осталось того, что можно подвергнуть санкциям."Но жизнь, она сложнее, чем заявления, даже такого высокопоставленного чиновника Белого дома", - прокомментировал эти слова Антонов.Он напомнил, что сегодня на рассмотрении в конгрессе находятся несколько новых законопроектов, касающихся антироссийских санкций."Нет никаких гарантий, что в понедельник с утра, хочется верить, что в воскресенье они этого не будут делать, не будет введена какая-то новая очередная серия санкций против Российской Федерации, против её граждан", - отметил посол в эфире программы "Большая игра" на <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первом канале</a>.При этом он добавил что российской стороне "не за что оправдываться" перед западными партнерами, Москва реализует "понятную, очевидную и прагматичную внешнюю политику".
https://ria.ru/20201017/chizhov-1580249160.html
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россия
сша
РИА Новости
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россия, анатолий антонов, сша, в мире

Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России

01:16 18.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Нет никаких гарантий, что Вашингтон в ближайшие дни не введет новых санкций против России или ее граждан, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его словам, в Москве "конечно же обратили внимание" на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, что в России почти не осталось того, что можно подвергнуть санкциям.
"Но жизнь, она сложнее, чем заявления, даже такого высокопоставленного чиновника Белого дома", - прокомментировал эти слова Антонов.
Он напомнил, что сегодня на рассмотрении в конгрессе находятся несколько новых законопроектов, касающихся антироссийских санкций.
"Нет никаких гарантий, что в понедельник с утра, хочется верить, что в воскресенье они этого не будут делать, не будет введена какая-то новая очередная серия санкций против Российской Федерации, против её граждан", - отметил посол в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
При этом он добавил что российской стороне "не за что оправдываться" перед западными партнерами, Москва реализует "понятную, очевидную и прагматичную внешнюю политику".
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