https://ria.ru/20201018/sanktsii-1580321443.html

Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России

Нет никаких гарантий, что Вашингтон в ближайшие дни не введет новых санкций против России или ее граждан, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T01:16

2020-10-18T01:16

2020-10-18T01:16

россия

анатолий антонов

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Нет никаких гарантий, что Вашингтон в ближайшие дни не введет новых санкций против <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> или ее граждан, заявил посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>.По его словам, в Москве "конечно же обратили внимание" на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, что в России почти не осталось того, что можно подвергнуть санкциям."Но жизнь, она сложнее, чем заявления, даже такого высокопоставленного чиновника Белого дома", - прокомментировал эти слова Антонов.Он напомнил, что сегодня на рассмотрении в конгрессе находятся несколько новых законопроектов, касающихся антироссийских санкций."Нет никаких гарантий, что в понедельник с утра, хочется верить, что в воскресенье они этого не будут делать, не будет введена какая-то новая очередная серия санкций против Российской Федерации, против её граждан", - отметил посол в эфире программы "Большая игра" на <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первом канале</a>.При этом он добавил что российской стороне "не за что оправдываться" перед западными партнерами, Москва реализует "понятную, очевидную и прагматичную внешнюю политику".

https://ria.ru/20201017/chizhov-1580249160.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий антонов, сша, в мире