https://ria.ru/20201018/rakety-1580318968.html

Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии

Москва адекватно ответит на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в эфире программы... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T00:20

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россия

анатолий антонов

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Москва адекватно ответит на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в эфире программы "Большая игра" на <a href="https://www.1tv.ru/">Первом канале</a> посол России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>.Дипломат напомнил, что в феврале 2019 года Россия взяла на себя односторонние обязательства не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американские РСМД не появятся в том или ином регионе. "И вчера я еще раз получил подтверждение, что так будет, я тут же сказал, что, разумеется, адекватные шаги будут сделаны с российской стороны", - добавил он.Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон не пошел навстречу и вышел из договора в одностороннем порядке. В МИД заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

https://ria.ru/20201017/rakety-1580224056.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий антонов, сша, в мире