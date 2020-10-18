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Финская журналистка назвала причиной смерти Пушкина туберкулез
Финская журналистка Хельи Салонен в статье для издания Iltalehti причислила поэта Александра Пушкина к писателям, скончавшимся от туберкулеза. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T16:05
2020-10-18T19:58
франц кафка
александр пушкин
финляндия
антон чехов
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Финская журналистка Хельи Салонен в статье для издания <a href="https://www.iltalehti.fi" target="_blank" rel="nofollow noopener">Iltalehti</a> причислила поэта <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Pushkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Пушкина</a> к писателям, скончавшимся от туберкулеза.В список также вошли <a href="http://ria.ru/person_Franc_Kafka/" target="_blank" data-auto="true">Франц Кафка</a>, <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Oruehll/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Оруэлл</a> и <a href="http://ria.ru/person_Anton_CHekhov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Чехов</a>.Статья Салонен вызвала возмущение у читателей, один из которых лично обратился к журналистке, чтобы напомнить, что русский поэт погиб от ранения, которое получил на дуэли с Жоржем ДантесомВ ответ на это автор заявила, что "версий гибели знаменитостей много и альтернативное мнение позволительно".Позднее газета исправила статью из-за критики со стороны своей аудитории."Поэт Александр Пушкин не умер от туберкулеза. Он был ранен на дуэли и позже скончался от полученных ран", — отмечается в тексте.
https://ria.ru/20191220/1562624387.html
Пушкина отравили Новичком в Солсбери Мартынов и Пржевальский.
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"я так вижу - я журналистка"
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финляндия
РИА Новости
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франц кафка, александр пушкин, финляндия, антон чехов, в мире

Финская журналистка назвала причиной смерти Пушкина туберкулез

16:05 18.10.2020 (обновлено: 19:58 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПамятник А. С. Пушкину в Международном аэропорту Шереметьево
Памятник А. С. Пушкину в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Финская журналистка Хельи Салонен в статье для издания Iltalehti причислила поэта Александра Пушкина к писателям, скончавшимся от туберкулеза.
В список также вошли Франц Кафка, Джордж Оруэлл и Антон Чехов.
"Это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулеза", – уточнила она.
Статья Салонен вызвала возмущение у читателей, один из которых лично обратился к журналистке, чтобы напомнить, что русский поэт погиб от ранения, которое получил на дуэли с Жоржем Дантесом
В ответ на это автор заявила, что "версий гибели знаменитостей много и альтернативное мнение позволительно".
Позднее газета исправила статью из-за критики со стороны своей аудитории.
"Поэт Александр Пушкин не умер от туберкулеза. Он был ранен на дуэли и позже скончался от полученных ран", — отмечается в тексте.
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Франц КафкаАлександр ПушкинФинляндияАнтон ЧеховВ мире
 
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