https://ria.ru/20201018/pushkin-1580362362.html

Финская журналистка назвала причиной смерти Пушкина туберкулез

Финская журналистка Хельи Салонен в статье для издания Iltalehti причислила поэта Александра Пушкина к писателям, скончавшимся от туберкулеза. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T16:05

2020-10-18T16:05

2020-10-18T19:58

франц кафка

александр пушкин

финляндия

антон чехов

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Финская журналистка Хельи Салонен в статье для издания <a href="https://www.iltalehti.fi" target="_blank" rel="nofollow noopener">Iltalehti</a> причислила поэта <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Pushkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Пушкина</a> к писателям, скончавшимся от туберкулеза.В список также вошли <a href="http://ria.ru/person_Franc_Kafka/" target="_blank" data-auto="true">Франц Кафка</a>, <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Oruehll/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Оруэлл</a> и <a href="http://ria.ru/person_Anton_CHekhov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Чехов</a>.Статья Салонен вызвала возмущение у читателей, один из которых лично обратился к журналистке, чтобы напомнить, что русский поэт погиб от ранения, которое получил на дуэли с Жоржем ДантесомВ ответ на это автор заявила, что "версий гибели знаменитостей много и альтернативное мнение позволительно".Позднее газета исправила статью из-за критики со стороны своей аудитории."Поэт Александр Пушкин не умер от туберкулеза. Он был ранен на дуэли и позже скончался от полученных ран", — отмечается в тексте.

https://ria.ru/20191220/1562624387.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франц кафка, александр пушкин, финляндия, антон чехов, в мире