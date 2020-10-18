https://ria.ru/20201018/pushkin-1580362362.html
Финская журналистка назвала причиной смерти Пушкина туберкулез
Финская журналистка Хельи Салонен в статье для издания Iltalehti причислила поэта Александра Пушкина к писателям, скончавшимся от туберкулеза. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T16:05
2020-10-18T16:05
2020-10-18T19:58
франц кафка
александр пушкин
финляндия
антон чехов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/67/1560476794_0:0:2944:1656_1400x0_80_0_0_f6fca2a1b5d246bdd69935a2baad994a.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Финская журналистка Хельи Салонен в статье для издания <a href="https://www.iltalehti.fi" target="_blank" rel="nofollow noopener">Iltalehti</a> причислила поэта <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Pushkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Пушкина</a> к писателям, скончавшимся от туберкулеза.В список также вошли <a href="http://ria.ru/person_Franc_Kafka/" target="_blank" data-auto="true">Франц Кафка</a>, <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Oruehll/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Оруэлл</a> и <a href="http://ria.ru/person_Anton_CHekhov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Чехов</a>.Статья Салонен вызвала возмущение у читателей, один из которых лично обратился к журналистке, чтобы напомнить, что русский поэт погиб от ранения, которое получил на дуэли с Жоржем ДантесомВ ответ на это автор заявила, что "версий гибели знаменитостей много и альтернативное мнение позволительно".Позднее газета исправила статью из-за критики со стороны своей аудитории."Поэт Александр Пушкин не умер от туберкулеза. Он был ранен на дуэли и позже скончался от полученных ран", — отмечается в тексте.
https://ria.ru/20191220/1562624387.html
Адам Ваксель
Пушкина отравили Новичком в Солсбери Мартынов и Пржевальский.
117
Евгений Долмач
"я так вижу - я журналистка"
105
31
финляндия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156047/67/1560476794_213:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_ce328d27596dedcd133440561e040125.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франц кафка, александр пушкин, финляндия, антон чехов, в мире