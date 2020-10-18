https://ria.ru/20201018/protest-1580367422.html

Протестующие в Минске вплотную подошли к кордону правоохранителей

Многотысячная колонна участников несанкционированной протестной акции подошла вплотную к кордону сотрудников правоохранительных органов и бойцов внутренних... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T16:56

2020-10-18T16:56

2020-10-18T16:56

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 окт - РИА Новости.</strong> Многотысячная колонна участников несанкционированной протестной акции подошла вплотную к кордону сотрудников правоохранительных органов и бойцов внутренних войск Белоруссии в районе пересечения Партизанского проспекта и улицы Куляшова в Минске, передает корреспондент РИА Новости.К настоящему времени число участников несанкционированного властями марша значительно возросло и с соседних улиц в колонну продолжают вливаться новые участники шествия. Толпа продолжает двигаться в направлении из центра города по проспекту в сторону окраин по Партизанскому проспекту, однако путь им преградили силовики.По оценкам корреспондента РИА Новости, здесь находятся порядка 200 бойцов внутренних войск <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a>а. Силовики полностью экипированы, они имеют при себе бронежилеты, металлические щиты, дубинки, шлемы. Перед их шеренгой растянута в два ряда колючая проволока. Здесь также наблюдаются оградительные машины "Рубеж", кареты Скорой помощи, а также, как минимум, несколько водометов.Силовики пока не предпринимают никаких активных действий. В настоящее время их и протестующих отделяет расстояние не более 300 метров. При приближении толпы силовики сомкнули щиты и начали стучать по ним дубинками.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/internet-1580357477.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире