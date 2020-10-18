Протестующие в Минске вплотную подошли к кордону правоохранителей
© AP PhotoУчастники акции протеста в Минске
© AP Photo
МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Многотысячная колонна участников несанкционированной протестной акции подошла вплотную к кордону сотрудников правоохранительных органов и бойцов внутренних войск Белоруссии в районе пересечения Партизанского проспекта и улицы Куляшова в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
К настоящему времени число участников несанкционированного властями марша значительно возросло и с соседних улиц в колонну продолжают вливаться новые участники шествия. Толпа продолжает двигаться в направлении из центра города по проспекту в сторону окраин по Партизанскому проспекту, однако путь им преградили силовики.
По оценкам корреспондента РИА Новости, здесь находятся порядка 200 бойцов внутренних войск Белоруссии и ОМОНа. Силовики полностью экипированы, они имеют при себе бронежилеты, металлические щиты, дубинки, шлемы. Перед их шеренгой растянута в два ряда колючая проволока. Здесь также наблюдаются оградительные машины "Рубеж", кареты Скорой помощи, а также, как минимум, несколько водометов.
Силовики пока не предпринимают никаких активных действий. В настоящее время их и протестующих отделяет расстояние не более 300 метров. При приближении толпы силовики сомкнули щиты и начали стучать по ним дубинками.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.