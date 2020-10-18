Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201018/prigozhin-1580366548.html
Пригожин ответил на резкие слова Цискаридзе о нелюбви к звездным детям
Российский продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова танцора Николая Цискаридзе, который заявил, что “на дух не переносит детей звезд”. Подобное... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T16:45
2020-10-18T16:45
шоубиз
шоу-бизнес
любовь успенская
иосиф пригожин
николай цискаридзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572486080_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_96e4abe30ca29813d702dcee9fae5d7a.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Российский продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> отреагировал на слова танцора <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ciskaridze/" target="_blank" data-auto="true">Николая Цискаридзе</a>, который заявил, что “на дух не переносит детей звезд”. Подобное высказывание он сделал на фоне скандала между <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любовью Успенской</a> с дочерью.Своими мыслями по этому поводу поделился и Иосиф Пригожин, выразив мнение, что звезды слишком балуют своих детей. “У родителей должна быть субординация. Мы готовы отдать для них все: жизнь, деньги, здоровье, чтобы детям было лучше, но они этого не поймут”, - цитирует слова продюсера <a href="https://www.5-tv.ru/news/316187/dat-imudocku-prigozin-obasnil-rezkie-slova-ciskaridze-ozvezdnyh-detah/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.Он добавил, что дети знаменитостей должны испытать те тяготы, которые пришлись на долю их родителей. “Пока мы их кормим всеми благами, которыми мы не обладали, мы этим их портим. Они должны думать, как завоевать уважение родителей, а не родители думать, как завоевать уважение детей!” — заключил Пригожин.Ранее Николай Цискаридзе посоветовал общественности не прислушиваться к заявлениям дочери Любовь Успенской и сообщил, что испытывает неприязнь к звездным детям до тех пор, пока те не заслужат его уважения.
https://ria.ru/20201014/prigozhin-1579686194.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572486080_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_8cc3e80b987c91af323b8460f458b2d4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, любовь успенская, иосиф пригожин, николай цискаридзе

Пригожин ответил на резкие слова Цискаридзе о нелюбви к звездным детям

16:45 18.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова танцора Николая Цискаридзе, который заявил, что “на дух не переносит детей звезд”. Подобное высказывание он сделал на фоне скандала между Любовью Успенской с дочерью.
Своими мыслями по этому поводу поделился и Иосиф Пригожин, выразив мнение, что звезды слишком балуют своих детей.
“У родителей должна быть субординация. Мы готовы отдать для них все: жизнь, деньги, здоровье, чтобы детям было лучше, но они этого не поймут”, - цитирует слова продюсера Пятый канал.
Он добавил, что дети знаменитостей должны испытать те тяготы, которые пришлись на долю их родителей. “Пока мы их кормим всеми благами, которыми мы не обладали, мы этим их портим. Они должны думать, как завоевать уважение родителей, а не родители думать, как завоевать уважение детей!” — заключил Пригожин.
Ранее Николай Цискаридзе посоветовал общественности не прислушиваться к заявлениям дочери Любовь Успенской и сообщил, что испытывает неприязнь к звездным детям до тех пор, пока те не заслужат его уважения.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 06:39Шоубиз
Пригожин резко ответил высмеявшей зарплату пожарных Самбурской
 
Обсудить0
ШоубизШоу-бизнесЛюбовь УспенскаяИосиф ПригожинНиколай Цискаридзе
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33В Венесуэлу прибыли российские лекарства от коронавируса
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
Лента новостейМолния