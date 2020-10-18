https://ria.ru/20201018/prigozhin-1580366548.html

Пригожин ответил на резкие слова Цискаридзе о нелюбви к звездным детям

Российский продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова танцора Николая Цискаридзе, который заявил, что “на дух не переносит детей звезд”. Подобное... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T16:45

2020-10-18T16:45

2020-10-18T16:45

шоубиз

шоу-бизнес

любовь успенская

иосиф пригожин

николай цискаридзе

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Российский продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a> отреагировал на слова танцора <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ciskaridze/" target="_blank" data-auto="true">Николая Цискаридзе</a>, который заявил, что “на дух не переносит детей звезд”. Подобное высказывание он сделал на фоне скандала между <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любовью Успенской</a> с дочерью.Своими мыслями по этому поводу поделился и Иосиф Пригожин, выразив мнение, что звезды слишком балуют своих детей. “У родителей должна быть субординация. Мы готовы отдать для них все: жизнь, деньги, здоровье, чтобы детям было лучше, но они этого не поймут”, - цитирует слова продюсера <a href="https://www.5-tv.ru/news/316187/dat-imudocku-prigozin-obasnil-rezkie-slova-ciskaridze-ozvezdnyh-detah/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.Он добавил, что дети знаменитостей должны испытать те тяготы, которые пришлись на долю их родителей. “Пока мы их кормим всеми благами, которыми мы не обладали, мы этим их портим. Они должны думать, как завоевать уважение родителей, а не родители думать, как завоевать уважение детей!” — заключил Пригожин.Ранее Николай Цискаридзе посоветовал общественности не прислушиваться к заявлениям дочери Любовь Успенской и сообщил, что испытывает неприязнь к звездным детям до тех пор, пока те не заслужат его уважения.

https://ria.ru/20201014/prigozhin-1579686194.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, любовь успенская, иосиф пригожин, николай цискаридзе