https://ria.ru/20201018/pompeo-1580377667.html
Помпео пригрозил санкциями всем причастным к поставкам оружия Ирану
США готовы применить санкции к любому лицу или организации, которые способствуют поставкам, продаже или передаче оружия Ирану или из него, заявил госсекретарь... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:23
2020-10-18T18:23
2020-10-18T23:57
майк помпео
мид ирана
тегеран (город)
оон
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы применить санкции к любому лицу или организации, которые способствуют поставкам, продаже или передаче оружия <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> или из него, заявил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">министерство иностранных дел Ирана</a> сообщило, что оружейное эмбарго в отношении <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a> более не действует, Иран может продавать и покупать вооружение."Экспорт определенных видов обычных вооружений Ирану - это нарушение резолюции Совета безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> 1929, закупка любых вооружений или связанных с ними материальных средств из Ирана является нарушением резолюции 1747. США готовы использовать свои полномочия для введения санкций в отношение любого лица или организации, которое будет материально способствовать поставке, продаже или передаче обычных вооружений в Иран и из Ирана, а также против тех, кто предоставляет техническую подготовку, финансовую поддержку, услуги и другую помощь, связанную с вооружениями", - говорится в распространённом заявлении госдепартамента.
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/1580337471.html
Александр И
Аж покраснел... Злитесь, злитесь, синьор Помидор. Зрейте, перезревайте, лопайтесь :)
35
Мила Юрьева
Россия -исключение. На неё у американцев пакет санкций исчерпан.
27
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тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, мид ирана, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире