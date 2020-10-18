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https://ria.ru/20201018/pompeo-1580377667.html
Помпео пригрозил санкциями всем причастным к поставкам оружия Ирану
США готовы применить санкции к любому лицу или организации, которые способствуют поставкам, продаже или передаче оружия Ирану или из него, заявил госсекретарь... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:23
2020-10-18T23:57
майк помпео
мид ирана
тегеран (город)
оон
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы применить санкции к любому лицу или организации, которые способствуют поставкам, продаже или передаче оружия <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> или из него, заявил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">министерство иностранных дел Ирана</a> сообщило, что оружейное эмбарго в отношении <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a> более не действует, Иран может продавать и покупать вооружение."Экспорт определенных видов обычных вооружений Ирану - это нарушение резолюции Совета безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> 1929, закупка любых вооружений или связанных с ними материальных средств из Ирана является нарушением резолюции 1747. США готовы использовать свои полномочия для введения санкций в отношение любого лица или организации, которое будет материально способствовать поставке, продаже или передаче обычных вооружений в Иран и из Ирана, а также против тех, кто предоставляет техническую подготовку, финансовую поддержку, услуги и другую помощь, связанную с вооружениями", - говорится в распространённом заявлении госдепартамента.
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/1580337471.html
Аж покраснел... Злитесь, злитесь, синьор Помидор. Зрейте, перезревайте, лопайтесь :)
35
Россия -исключение. На неё у американцев пакет санкций исчерпан.
27
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тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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майк помпео, мид ирана, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире

Помпео пригрозил санкциями всем причастным к поставкам оружия Ирану

18:23 18.10.2020 (обновлено: 23:57 18.10.2020)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. США готовы применить санкции к любому лицу или организации, которые способствуют поставкам, продаже или передаче оружия Ирану или из него, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее министерство иностранных дел Ирана сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, Иран может продавать и покупать вооружение.
Конец иранского оружейного эмбарго - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 10:17Знатоки
Конец иранского оружейного эмбарго
"Экспорт определенных видов обычных вооружений Ирану - это нарушение резолюции Совета безопасности ООН 1929, закупка любых вооружений или связанных с ними материальных средств из Ирана является нарушением резолюции 1747. США готовы использовать свои полномочия для введения санкций в отношение любого лица или организации, которое будет материально способствовать поставке, продаже или передаче обычных вооружений в Иран и из Ирана, а также против тех, кто предоставляет техническую подготовку, финансовую поддержку, услуги и другую помощь, связанную с вооружениями", - говорится в распространённом заявлении госдепартамента.
 
Обсудить16
Майк ПомпеоМИД ИранаТегеран (город)ООНИранСШАВ мире
 
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