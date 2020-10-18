https://ria.ru/20201018/pomilovanie-1580339506.html

В Британии помиловали убийцу, остановившего террориста с помощью бивня

Британский заключенный Стивен Гэллэнт, в 2019 году остановивший террориста на Лондонском мосту с помощью полутораметрового бивня нарвала, сможет покинуть тюрьму РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T10:48

2020-10-18T10:48

2020-10-18T12:15

елизавета ii

великобритания

лондон

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Британский заключенный Стивен Гэллэнт, в 2019 году остановивший террориста на Лондонском мосту с помощью полутораметрового бивня нарвала, сможет покинуть тюрьму на 10 месяцев раньше, после того как срок его заключения сократила королева <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, сообщает издание <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mirror</a>.В ноябре 2019 года злоумышленник с ножом напал в центре <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> на группу людей, три человека получили ранения, двое скончались. Нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и досрочно освобожден в декабре 2018 года. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.Остановить Хана тогда помогли прохожие - вооруженные бивнем нарвала и огнетушителем, они бросились на Хана, не зная при этом, что закрепленное на теле нападавшего взрывное устройство было муляжом. Оружие одного из прохожих - бивень - был снят со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев рядом с мостом, в здании которой проходила конференция с бывшими заключенными.Одним из задержавших Хана был Стивен Гэллэнт, находившийся за пределами тюрьмы в тот день, получив разрешение на краткосрочный выход для участия в конференции. Гэллэнт был осужден за убийство в 2005 году и получил 17 лет тюремного срока.Как отмечает издание, <a href="http://ria.ru/person_Elizaveta_II/" target="_blank" data-auto="true">Елизавета II</a> воспользовалась королевской прерогативой помилования (Royal Prerogative of Mercy) по совету правительства. Как сообщили в министерстве юстиции Великобритании, решение было принято в связи с "исключительно смелыми действиями" Гэллэнта, спасшего людей, невзирая на риск для собственной жизни.Газета отмечает, что семья убитого Гэллэнтом пожарного Бэрри Джэксона поддержала решение властей. Сын Джэксона заявил, что, возможно, однажды встретится с убийцей своего отца. "Меня одолевают противоречивые эмоции, однако то, что произошло на Лондонском мосту, показывает, что люди могут меняться", - заявил молодой человек.Теперь 42-летний Гэллэнт сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года.Королевское помилование является крайне редким явлением в Великобритании.<em>* Запрещенная в России террористическая организация</em>

https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580288783.html

https://ria.ru/20201005/kashel-1578214119.html

Дмитрий Жиряков Не Хант а Гэллент был за убийство осужден, блин напутали все, то я и думаю че он сел за бивень чтоле, а в итоге получается он сидел за убийство, временно отпускали его на конференцию (о! как) и по дороге он сумел отличиться убив бивнем террориста за что ему и скостили щас. 29

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великобритания

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизавета ii, великобритания, лондон, в мире