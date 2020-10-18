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https://ria.ru/20201018/pomilovanie-1580339506.html
В Британии помиловали убийцу, остановившего террориста с помощью бивня
Британский заключенный Стивен Гэллэнт, в 2019 году остановивший террориста на Лондонском мосту с помощью полутораметрового бивня нарвала, сможет покинуть тюрьму РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T10:48
2020-10-18T12:15
елизавета ii
великобритания
лондон
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Британский заключенный Стивен Гэллэнт, в 2019 году остановивший террориста на Лондонском мосту с помощью полутораметрового бивня нарвала, сможет покинуть тюрьму на 10 месяцев раньше, после того как срок его заключения сократила королева <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, сообщает издание <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mirror</a>.В ноябре 2019 года злоумышленник с ножом напал в центре <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> на группу людей, три человека получили ранения, двое скончались. Нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и досрочно освобожден в декабре 2018 года. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.Остановить Хана тогда помогли прохожие - вооруженные бивнем нарвала и огнетушителем, они бросились на Хана, не зная при этом, что закрепленное на теле нападавшего взрывное устройство было муляжом. Оружие одного из прохожих - бивень - был снят со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев рядом с мостом, в здании которой проходила конференция с бывшими заключенными.Одним из задержавших Хана был Стивен Гэллэнт, находившийся за пределами тюрьмы в тот день, получив разрешение на краткосрочный выход для участия в конференции. Гэллэнт был осужден за убийство в 2005 году и получил 17 лет тюремного срока.Как отмечает издание, <a href="http://ria.ru/person_Elizaveta_II/" target="_blank" data-auto="true">Елизавета II</a> воспользовалась королевской прерогативой помилования (Royal Prerogative of Mercy) по совету правительства. Как сообщили в министерстве юстиции Великобритании, решение было принято в связи с "исключительно смелыми действиями" Гэллэнта, спасшего людей, невзирая на риск для собственной жизни.Газета отмечает, что семья убитого Гэллэнтом пожарного Бэрри Джэксона поддержала решение властей. Сын Джэксона заявил, что, возможно, однажды встретится с убийцей своего отца. "Меня одолевают противоречивые эмоции, однако то, что произошло на Лондонском мосту, показывает, что люди могут меняться", - заявил молодой человек.Теперь 42-летний Гэллэнт сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года.Королевское помилование является крайне редким явлением в Великобритании.<em>* Запрещенная в России террористическая организация</em>
https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580288783.html
https://ria.ru/20201005/kashel-1578214119.html
Не Хант а Гэллент был за убийство осужден, блин напутали все, то я и думаю че он сел за бивень чтоле, а в итоге получается он сидел за убийство, временно отпускали его на конференцию (о! как) и по дороге он сумел отличиться убив бивнем террориста за что ему и скостили щас.
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великобритания
лондон
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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елизавета ii, великобритания, лондон, в мире

В Британии помиловали убийцу, остановившего террориста с помощью бивня

10:48 18.10.2020 (обновлено: 12:15 18.10.2020)
 
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Британский заключенный Стивен Гэллэнт, в 2019 году остановивший террориста на Лондонском мосту с помощью полутораметрового бивня нарвала, сможет покинуть тюрьму на 10 месяцев раньше, после того как срок его заключения сократила королева Великобритании, сообщает издание Mirror.
В ноябре 2019 года злоумышленник с ножом напал в центре Лондона на группу людей, три человека получили ранения, двое скончались. Нападавшим был 28-летний Усман Хан, он был осужден за участие в террористической деятельности в 2012 году и досрочно освобожден в декабре 2018 года. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
Остановить Хана тогда помогли прохожие - вооруженные бивнем нарвала и огнетушителем, они бросились на Хана, не зная при этом, что закрепленное на теле нападавшего взрывное устройство было муляжом. Оружие одного из прохожих - бивень - был снят со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев рядом с мостом, в здании которой проходила конференция с бывшими заключенными.
Одним из задержавших Хана был Стивен Гэллэнт, находившийся за пределами тюрьмы в тот день, получив разрешение на краткосрочный выход для участия в конференции. Гэллэнт был осужден за убийство в 2005 году и получил 17 лет тюремного срока.
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Как отмечает издание, Елизавета II воспользовалась королевской прерогативой помилования (Royal Prerogative of Mercy) по совету правительства. Как сообщили в министерстве юстиции Великобритании, решение было принято в связи с "исключительно смелыми действиями" Гэллэнта, спасшего людей, невзирая на риск для собственной жизни.
Газета отмечает, что семья убитого Гэллэнтом пожарного Бэрри Джэксона поддержала решение властей. Сын Джэксона заявил, что, возможно, однажды встретится с убийцей своего отца. "Меня одолевают противоречивые эмоции, однако то, что произошло на Лондонском мосту, показывает, что люди могут меняться", - заявил молодой человек.
Теперь 42-летний Гэллэнт сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года.
Королевское помилование является крайне редким явлением в Великобритании.
* Запрещенная в России террористическая организация
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