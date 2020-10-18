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https://ria.ru/20201018/pensii-1580330500.html
В России вступили в силу новые правила получения пенсий
Пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату ее доставки. Соответствующий приказ Минтруда вступает в... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T09:06
2020-10-18T12:28
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату ее доставки. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 18 октября.По старым правилам при смене банка дата получения выплат могла измениться.В ведомстве напомнили, что способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами."Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты", — посоветовали в Минтруде.Для смены способа получения пенсии необходимо письменно уведомить Пенсионный фонд. Сделать это можно через соответствующее заявление в территориальный орган ПФР или подав электронный запрос через личный кабинет на портале госуслуг.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/pensiya-1578775932.html
https://ria.ru/20201013/porgina-1579525096.html
В чём новость то??? Я понимаю если бы "пенсионер" выбирал себе сумму пенсии, а не дату. Вот тогда бы это была НОВОСТЬ...
287
"...новые правила получения пенсий" Ваще то, получение пенсий и получение пенсионных выплат, это разные понятия. В данном случае, речь о пенсионных выплатах. Лично я свою пенсию получил, заработал, ещё 2 года назад. За 42 года трудового стажа. И пенсионные выплаты получаю каждый месяц, на карту, через банк.
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РИА Новости
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество

В России вступили в силу новые правила получения пенсий

09:06 18.10.2020 (обновлено: 12:28 18.10.2020)
 
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Depositphotos / Denis Vostrikov
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату ее доставки. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 18 октября.
По старым правилам при смене банка дата получения выплат могла измениться.

"Раньше, когда они (пенсионеры. — Прим. ред.) изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другой — уже 23-го числа", — рассказала "Парламентской газете" заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

В ведомстве напомнили, что способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами.
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"Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты", — посоветовали в Минтруде.
Для смены способа получения пенсии необходимо письменно уведомить Пенсионный фонд. Сделать это можно через соответствующее заявление в территориальный орган ПФР или подав электронный запрос через личный кабинет на портале госуслуг.
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФОбщество
 
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