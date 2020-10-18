https://ria.ru/20201018/pensii-1580330500.html

В России вступили в силу новые правила получения пенсий

Пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату ее доставки. Соответствующий приказ Минтруда вступает в... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T09:06

2020-10-18T09:06

2020-10-18T12:28

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату ее доставки. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 18 октября.По старым правилам при смене банка дата получения выплат могла измениться.В ведомстве напомнили, что способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами."Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты", — посоветовали в Минтруде.Для смены способа получения пенсии необходимо письменно уведомить Пенсионный фонд. Сделать это можно через соответствующее заявление в территориальный орган ПФР или подав электронный запрос через личный кабинет на портале госуслуг.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/pensiya-1578775932.html

https://ria.ru/20201013/porgina-1579525096.html

Константин Иванов В чём новость то??? Я понимаю если бы "пенсионер" выбирал себе сумму пенсии, а не дату. Вот тогда бы это была НОВОСТЬ... 287

Игорь Громов "...новые правила получения пенсий" Ваще то, получение пенсий и получение пенсионных выплат, это разные понятия. В данном случае, речь о пенсионных выплатах. Лично я свою пенсию получил, заработал, ещё 2 года назад. За 42 года трудового стажа. И пенсионные выплаты получаю каждый месяц, на карту, через банк. 133

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество