https://ria.ru/20201018/outsider-1579972971.html
Стивен Кинг заявил, что "Чужака" продлили на второй сезон
Сериал "Чужак" 2020 года получит продолжение, сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на слова Стивена Кинга. В основе сюжета его одноименный роман о... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T00:38
2020-10-18T00:38
2020-10-18T00:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
hbo
стивен кинг
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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости</strong>. Сериал "Чужак" 2020 года получит продолжение, <a href="https://ew.com/tv/stephen-king-interview-mr-mercedes-the-stand-the-outsider/" target="_blank">сообщает</a> Entertainment Weekly со ссылкой на слова Стивена Кинга. В основе сюжета его одноименный роман о детективе, который ищет убийцу детей. В интервью изданию Entertainment Weekly писатель рассказал, что работа над вторым сезоном уже ведется, но съемки еще не начались."Я точно знаю, что в нем будет, потому что видел сценарий. И я мог бы вам рассказать, но тогда мне придется вас убить", — пошутил Кинг, заверив, что продолжение будет "блестящим" и в нем обязательно будут "зловещие паранормальные явления".Автор сценария Ричард Прайс ранее сообщал, что пишет продолжение, а режиссер первых двух эпизодов и исполнитель главный роли Джейсон Бейтман говорил, что HBO обсуждает возможность продлить проект. Руководство канала пока официально не подтвердило информацию о втором сезоне.У сериала "Чужак" нет премий "Эмми", но он получил положительные отзывы зрителей и критиков.
https://ria.ru/20201012/king-1579387240.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, hbo, стивен кинг
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости
. Сериал "Чужак" 2020 года получит продолжение, сообщает
Entertainment Weekly со ссылкой на слова Стивена Кинга. В основе сюжета его одноименный роман о детективе, который ищет убийцу детей.
В интервью изданию Entertainment Weekly писатель рассказал, что работа над вторым сезоном уже ведется, но съемки еще не начались.
"Я точно знаю, что в нем будет, потому что видел сценарий. И я мог бы вам рассказать, но тогда мне придется вас убить", — пошутил Кинг, заверив, что продолжение будет "блестящим" и в нем обязательно будут "зловещие паранормальные явления".
Автор сценария Ричард Прайс ранее сообщал, что пишет продолжение, а режиссер первых двух эпизодов и исполнитель главный роли Джейсон Бейтман говорил, что HBO обсуждает возможность продлить проект.
Руководство канала пока официально не подтвердило информацию о втором сезоне.
У сериала "Чужак" нет премий "Эмми", но он получил положительные отзывы зрителей и критиков.