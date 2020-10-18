https://ria.ru/20201018/oslozhneniya-1580362802.html

Россияне сообщили о странных осложнениях после коронавируса

Переболевшие COVID-19 россияне рассказали о странных осложнениях после коронавируса. На записи, опубликованные в закрытой группе в фейсбуке, обратили внимание... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T16:11

2020-10-18T16:11

2020-10-18T16:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Переболевшие COVID-19 россияне рассказали о странных осложнениях после коронавируса. На записи, опубликованные в закрытой группе в фейсбуке, обратили внимание журналисты портала <a href="https://66.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">66.ru</a>. Пользователи жалуются на выпадение волос, повышение уровня сахара в крови, проблемы с желудком и обонянием. Кроме того, у многих появились повышенная тревожность, головокружение, панические атаки, а также ухудшилась память. Также она рассказала о периодическом онемении ног ниже колен. О такой же проблеме рассказала и другая участница группы. По ее словам, это продолжается уже полгода. "Наконец, дошла до невролога. Рассказала ему все течение болезни начиная с марта. Ну и про оставшиеся симптомы: покалывание в руках и ногах, онемение рук, тяжесть и боли в голове", — написала она.Одна из пользовательниц пожаловалась на потерю аппетита, дисбактериоз и спазмы в желудке. Еще у одной возник конъюктивит. "Я просто в шоке, глаза текут, уставшие", — пожаловалась она. У одного из комментаторов появились симптомы диабета, при этом уровень сахара в норме — 5,5. "Сильная сухость во рту, очень частое мочеиспускание, слабость, головокружение после еды и до приема пищи, после еды бросает в жар, пью по три-четыре литра жидкости в день", — рассказал мужчина.Еще одной переболевшей COVID-19 женщине пришлось удалять зуб. По словам врачей, это пришлось сделать из-за иммунной реакции. "Удаление нерва, лекарства местные под временную пломбу, антибиотики и прочее, прочее — без результатов", — поделилась женщина. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 39,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. В России зарегистрировано почти 1,4 миллиона случаев заражения. Свыше 1,07 миллиона пациентов выздоровели, более 24 тысяч погибли. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580288919.html

https://ria.ru/20201016/dexamethasone-1580202261.html

Ольга Дедова Это не осложнения короновируса, это осложнения после лечения короновируса токсичными препаратами. Все вписывается в картину интоксикации. 45

Андрей Смирнов Это как раз и есть осложнения на центральную нервную систему, что свойственно вирусным заболеваниям и даже обычному гриппу 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество