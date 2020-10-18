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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/oslozhneniya-1580362802.html
Россияне сообщили о странных осложнениях после коронавируса
Переболевшие COVID-19 россияне рассказали о странных осложнениях после коронавируса. На записи, опубликованные в закрытой группе в фейсбуке, обратили внимание... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T16:11
2020-10-18T16:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Переболевшие COVID-19 россияне рассказали о странных осложнениях после коронавируса. На записи, опубликованные в закрытой группе в фейсбуке, обратили внимание журналисты портала <a href="https://66.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">66.ru</a>. Пользователи жалуются на выпадение волос, повышение уровня сахара в крови, проблемы с желудком и обонянием. Кроме того, у многих появились повышенная тревожность, головокружение, панические атаки, а также ухудшилась память. Также она рассказала о периодическом онемении ног ниже колен. О такой же проблеме рассказала и другая участница группы. По ее словам, это продолжается уже полгода. "Наконец, дошла до невролога. Рассказала ему все течение болезни начиная с марта. Ну и про оставшиеся симптомы: покалывание в руках и ногах, онемение рук, тяжесть и боли в голове", — написала она.Одна из пользовательниц пожаловалась на потерю аппетита, дисбактериоз и спазмы в желудке. Еще у одной возник конъюктивит. "Я просто в шоке, глаза текут, уставшие", — пожаловалась она. У одного из комментаторов появились симптомы диабета, при этом уровень сахара в норме — 5,5. "Сильная сухость во рту, очень частое мочеиспускание, слабость, головокружение после еды и до приема пищи, после еды бросает в жар, пью по три-четыре литра жидкости в день", — рассказал мужчина.Еще одной переболевшей COVID-19 женщине пришлось удалять зуб. По словам врачей, это пришлось сделать из-за иммунной реакции. "Удаление нерва, лекарства местные под временную пломбу, антибиотики и прочее, прочее — без результатов", — поделилась женщина. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 39,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. В России зарегистрировано почти 1,4 миллиона случаев заражения. Свыше 1,07 миллиона пациентов выздоровели, более 24 тысяч погибли. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580288919.html
https://ria.ru/20201016/dexamethasone-1580202261.html
Это не осложнения короновируса, это осложнения после лечения короновируса токсичными препаратами. Все вписывается в картину интоксикации.
45
Это как раз и есть осложнения на центральную нервную систему, что свойственно вирусным заболеваниям и даже обычному гриппу
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество

Россияне сообщили о странных осложнениях после коронавируса

16:11 18.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 россияне рассказали о странных осложнениях после коронавируса. На записи, опубликованные в закрытой группе в фейсбуке, обратили внимание журналисты портала 66.ru.
Пользователи жалуются на выпадение волос, повышение уровня сахара в крови, проблемы с желудком и обонянием. Кроме того, у многих появились повышенная тревожность, головокружение, панические атаки, а также ухудшилась память.
"Просто вот всю внутри колотит. Внешне это не очень видно. А внутри жутко прямо всю. Я не понимаю, что это. Потом проходит. Потом снова", — поделилась одна из участниц сообщества.
Также она рассказала о периодическом онемении ног ниже колен. О такой же проблеме рассказала и другая участница группы. По ее словам, это продолжается уже полгода.
"Наконец, дошла до невролога. Рассказала ему все течение болезни начиная с марта. Ну и про оставшиеся симптомы: покалывание в руках и ногах, онемение рук, тяжесть и боли в голове", — написала она.
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17 октября, 17:43Распространение нового коронавируса
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Одна из пользовательниц пожаловалась на потерю аппетита, дисбактериоз и спазмы в желудке. Еще у одной возник конъюктивит.
"Я просто в шоке, глаза текут, уставшие", — пожаловалась она.
У одного из комментаторов появились симптомы диабета, при этом уровень сахара в норме — 5,5.
"Сильная сухость во рту, очень частое мочеиспускание, слабость, головокружение после еды и до приема пищи, после еды бросает в жар, пью по три-четыре литра жидкости в день", — рассказал мужчина.
Еще одной переболевшей COVID-19 женщине пришлось удалять зуб. По словам врачей, это пришлось сделать из-за иммунной реакции.
"Удаление нерва, лекарства местные под временную пломбу, антибиотики и прочее, прочее — без результатов", — поделилась женщина.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 39,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.
В России зарегистрировано почти 1,4 миллиона случаев заражения. Свыше 1,07 миллиона пациентов выздоровели, более 24 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
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