https://ria.ru/20201018/osadki-1580333966.html

В Москве за ночь выпало более 15% месячной нормы осадков

Более 15% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на воскресенье, местами в Подмосковье зафиксировали снег, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T09:44

2020-10-18T09:44

2020-10-18T09:44

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Более 15% месячной нормы осадков выпало в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в ночь на воскресенье, местами в Подмосковье зафиксировали снег, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>.Вечером в субботу в российской столице пошел дождь с примесью мелких льдинок."В Москве, по данным на 6 утра, выпало 10 миллиметров осадков, это 17% от месячной нормы. По области местами выпало до 17 миллиметров. Снег отметили на метеостанции Волоколамска, Дмитрова, Шереметьево и Домодедово", - сказал Леус.

https://ria.ru/20201017/sneg-1580317161.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество