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В Москве за ночь выпало более 15% месячной нормы осадков
Более 15% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на воскресенье, местами в Подмосковье зафиксировали снег, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T09:44
2020-10-18T09:44
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Более 15% месячной нормы осадков выпало в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в ночь на воскресенье, местами в Подмосковье зафиксировали снег, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>.Вечером в субботу в российской столице пошел дождь с примесью мелких льдинок."В Москве, по данным на 6 утра, выпало 10 миллиметров осадков, это 17% от месячной нормы. По области местами выпало до 17 миллиметров. Снег отметили на метеостанции Волоколамска, Дмитрова, Шереметьево и Домодедово", - сказал Леус.
https://ria.ru/20201017/sneg-1580317161.html
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве за ночь выпало более 15% месячной нормы осадков

09:44 18.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 15% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на воскресенье, местами в Подмосковье зафиксировали снег, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Вечером в субботу в российской столице пошел дождь с примесью мелких льдинок.
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"В Москве, по данным на 6 утра, выпало 10 миллиметров осадков, это 17% от месячной нормы. По области местами выпало до 17 миллиметров. Снег отметили на метеостанции Волоколамска, Дмитрова, Шереметьево и Домодедово", - сказал Леус.
 
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Михаил ЛеусПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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