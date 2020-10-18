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Названы способы "развода" при покупке автомобиля
Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, на что следует обращать внимание при покупке подержанной машины. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T21:56
2020-10-18T21:56
вячеслав субботин
авто
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Автоэксперт <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-subbotin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Субботин</a> рассказал, на что следует обращать внимание при покупке подержанной машины. В беседе с <a href="https://ura.news" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a> специалист назвал главную ошибку при выборе автомобиля — машину со ржавым или битым кузовом. Он уточнил, что такие проблемы с кузовом могут стать причиной дорогостоящего ремонта или потери ездовых качеств автомобиля. Специалист добавил, что после аварии кузов можно легко "вытянуть и покрасить" и призвал не осматривать его "на глаз", а повезти автомобиль на стенд. "Это дополнительная услуга. Отдашь тысячи две. И это серьезная потеря времени", — предупредил Субботин. Второй важный момент, на который следует обратить внимание, — состояние агрегатов машины: мотора, коробки передач, подвески. Эксперт объяснил, что диагностика автомобиля не позволяет определить изношенность двигателя, состояние амортизаторов, сайлентблоков, трансмиссии. Отдельно Субботин остановился на схемах обмана в дилерских центрах. "Прежде всего, обманут по цене. Вот заключил договор, а там сказано (мелким шрифтом), что ты можешь вернуть автомобиль, уплатив дополнительные деньги. Будешь возвращать — будешь доплачивать деньги. И ты не можешь эту машину вернуть, а она у тебя вся разваливается", — разъяснил он. Собеседник предупредил, что дилеры часто скручивают пробег. Кроме того, он призвал не связываться с перекупщиками — они просто скрывают дефекты и продают машины. В заключении Субботин призвал не покупать подержанные автомобили. Если же хочется взять такой, он посоветовал не приобретать машины с вариатором, роботизированной коробкой передач, а также машины с непосредственным впрыском топлива. Кроме того, эксперт призвал отказаться от покупки китайских и корейских автомобилей.
https://ria.ru/20200729/1575121810.html
https://ria.ru/20200226/1565241907.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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вячеслав субботин, авто

Названы способы "развода" при покупке автомобиля

21:56 18.10.2020
 
© Fotolia / StockPhotoProКлючи от машины
Ключи от машины - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Fotolia / StockPhotoPro
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, на что следует обращать внимание при покупке подержанной машины.
В беседе с Ura.ru специалист назвал главную ошибку при выборе автомобиля — машину со ржавым или битым кузовом.
"То, что он битый и крашеный, — это наиболее вероятный просчет и самая большая потеря в будущем при покупке подержанной машины", — сказал Субботин.
Он уточнил, что такие проблемы с кузовом могут стать причиной дорогостоящего ремонта или потери ездовых качеств автомобиля. Специалист добавил, что после аварии кузов можно легко "вытянуть и покрасить" и призвал не осматривать его "на глаз", а повезти автомобиль на стенд.
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"Это дополнительная услуга. Отдашь тысячи две. И это серьезная потеря времени", — предупредил Субботин.
Второй важный момент, на который следует обратить внимание, — состояние агрегатов машины: мотора, коробки передач, подвески. Эксперт объяснил, что диагностика автомобиля не позволяет определить изношенность двигателя, состояние амортизаторов, сайлентблоков, трансмиссии.
Отдельно Субботин остановился на схемах обмана в дилерских центрах.
"Прежде всего, обманут по цене. Вот заключил договор, а там сказано (мелким шрифтом), что ты можешь вернуть автомобиль, уплатив дополнительные деньги. Будешь возвращать — будешь доплачивать деньги. И ты не можешь эту машину вернуть, а она у тебя вся разваливается", — разъяснил он.
Собеседник предупредил, что дилеры часто скручивают пробег. Кроме того, он призвал не связываться с перекупщиками — они просто скрывают дефекты и продают машины.
В заключении Субботин призвал не покупать подержанные автомобили. Если же хочется взять такой, он посоветовал не приобретать машины с вариатором, роботизированной коробкой передач, а также машины с непосредственным впрыском топлива. Кроме того, эксперт призвал отказаться от покупки китайских и корейских автомобилей.
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