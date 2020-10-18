https://ria.ru/20201018/obman-1580397858.html

Названы способы "развода" при покупке автомобиля

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, на что следует обращать внимание при покупке подержанной машины. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T21:56

2020-10-18T21:56

2020-10-18T21:56

вячеслав субботин

авто

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Автоэксперт <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-subbotin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Субботин</a> рассказал, на что следует обращать внимание при покупке подержанной машины. В беседе с <a href="https://ura.news" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a> специалист назвал главную ошибку при выборе автомобиля — машину со ржавым или битым кузовом. Он уточнил, что такие проблемы с кузовом могут стать причиной дорогостоящего ремонта или потери ездовых качеств автомобиля. Специалист добавил, что после аварии кузов можно легко "вытянуть и покрасить" и призвал не осматривать его "на глаз", а повезти автомобиль на стенд. "Это дополнительная услуга. Отдашь тысячи две. И это серьезная потеря времени", — предупредил Субботин. Второй важный момент, на который следует обратить внимание, — состояние агрегатов машины: мотора, коробки передач, подвески. Эксперт объяснил, что диагностика автомобиля не позволяет определить изношенность двигателя, состояние амортизаторов, сайлентблоков, трансмиссии. Отдельно Субботин остановился на схемах обмана в дилерских центрах. "Прежде всего, обманут по цене. Вот заключил договор, а там сказано (мелким шрифтом), что ты можешь вернуть автомобиль, уплатив дополнительные деньги. Будешь возвращать — будешь доплачивать деньги. И ты не можешь эту машину вернуть, а она у тебя вся разваливается", — разъяснил он. Собеседник предупредил, что дилеры часто скручивают пробег. Кроме того, он призвал не связываться с перекупщиками — они просто скрывают дефекты и продают машины. В заключении Субботин призвал не покупать подержанные автомобили. Если же хочется взять такой, он посоветовал не приобретать машины с вариатором, роботизированной коробкой передач, а также машины с непосредственным впрыском топлива. Кроме того, эксперт призвал отказаться от покупки китайских и корейских автомобилей.

https://ria.ru/20200729/1575121810.html

https://ria.ru/20200226/1565241907.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав субботин, авто