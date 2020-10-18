https://ria.ru/20201018/mutatsiya-1580351606.html

Ученый оценил риск появления агрессивного варианта коронавируса

Возможное появление агрессивного варианта коронавируса не несет в себе большую опасность, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T13:46

2020-10-18T13:46

2020-10-18T13:46

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вадим покровский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Возможное появление агрессивного варианта коронавируса не несет в себе большую опасность, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Pokrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Покровский</a>.По его словам, при циркуляции между видами вирусы действительно могут мутировать, однако SARS-CoV-2 пока не проявлял такой мутационной способности, как вирус гриппа.Покровский отметил, что к тому времени, когда коронавирус сможет приобрести агрессивные мутации, в мире уже будут изобретены эффективные вакцины.Ранее профессор МГУ <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> высказал мнение о том, что более агрессивные варианты коронавируса могут прийти от животных. Ученый уточнил, что этот сценарий маловероятен, поскольку вирусу, скорее всего, не хватит числа зараженных, чтобы развиться в более жесткую форму.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580134108.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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