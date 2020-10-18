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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/mutatsiya-1580351606.html
Ученый оценил риск появления агрессивного варианта коронавируса
Возможное появление агрессивного варианта коронавируса не несет в себе большую опасность, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T13:46
2020-10-18T13:46
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим покровский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Возможное появление агрессивного варианта коронавируса не несет в себе большую опасность, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Pokrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Покровский</a>.По его словам, при циркуляции между видами вирусы действительно могут мутировать, однако SARS-CoV-2 пока не проявлял такой мутационной способности, как вирус гриппа.Покровский отметил, что к тому времени, когда коронавирус сможет приобрести агрессивные мутации, в мире уже будут изобретены эффективные вакцины.Ранее профессор МГУ <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> высказал мнение о том, что более агрессивные варианты коронавируса могут прийти от животных. Ученый уточнил, что этот сценарий маловероятен, поскольку вирусу, скорее всего, не хватит числа зараженных, чтобы развиться в более жесткую форму.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале&nbsp;<a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580134108.html
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алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим покровский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Ученый оценил риск появления агрессивного варианта коронавируса

13:46 18.10.2020
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Depositphotos / Ugreen
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Возможное появление агрессивного варианта коронавируса не несет в себе большую опасность, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
По его словам, при циркуляции между видами вирусы действительно могут мутировать, однако SARS-CoV-2 пока не проявлял такой мутационной способности, как вирус гриппа.
"Поэтому я не думаю, что здесь опасность будет такой же высокой", - сказал он в комментарии РБК.
Покровский отметил, что к тому времени, когда коронавирус сможет приобрести агрессивные мутации, в мире уже будут изобретены эффективные вакцины.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 15:12Распространение нового коронавируса
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Ранее профессор МГУ Алексей Аграновский высказал мнение о том, что более агрессивные варианты коронавируса могут прийти от животных. Ученый уточнил, что этот сценарий маловероятен, поскольку вирусу, скорее всего, не хватит числа зараженных, чтобы развиться в более жесткую форму.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей АграновскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим ПокровскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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