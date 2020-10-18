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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201018/mukhetdinov-1580320734.html
В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
В исламском сообществе (умме) России осудили убийство учителя во Франции, показывавшего школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, при этом и его действия... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T00:58
2020-10-18T00:58
религия и мировоззрение
дамир мухетдинов
новости - религия и мировоззрение
франция
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> В исламском сообществе (умме) России осудили убийство учителя во Франции, показывавшего школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, при этом и его действия назвали провокационными и оскорбительными для мусульман.По данным следствия, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, преподаватель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего он стал получать угрозы от некоторых родителей учеников. В пятницу вечером преступник обезглавил преподавателя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа."Конечно, реакция мусульман, если она сопровождается убийством, неадекватна. Хотя мы четко отдаем себе отчет, что люди, которые совершают подобные провокации, должны понимать, что они не просто оскорбляют чувства верующих людей, а действительно ставят под большую угрозу и свою безопасность, и тем самым провоцируют большой скандал и конфликт как в своем государстве, так и внутри общества", - заявил РИА Новости первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов.Он напомнил, что мусульмане в России всегда высказываются "за то, чтобы люди, если они хотят выражать свои взгляды, делали это уместным образом".Он поставил в пример Россию, где несколько лет назад был принят закон о недопустимости оскорбления верующих и их прав. По мнению мусульманского деятеля, эта мера "очень действенна" и "закон в данном случае стоит на страже большого количества людей, и самое главное, это не провоцирует беспорядки"."Но еще раз: ислам и мы осуждаем такую меру, как насильственное убийство человека, даже если был совершен, с точки зрения нашей религии, столь гнусный, богопротивный, для мусульман неприемлемый поступок как карикатура хоть на пророка Мухаммеда, хоть на любого пророка, в которого мы верим. Я думаю, что подобная же реакция могла бы иметь место, если бы сделали что-то в отношении Иисуса Христа, Моисея, Авраама. Поэтому мы говорим о чувствах веры", - отметил Мухетдинов.По его мнению, совершивший убийство человек воспринял произошедшее в школе "как очень глубокое, серьезное оскорбление". "И, конечно, он перешел закон, но в данном случае мы говорим и о том, что нельзя переходить черту и заниматься грязными провокациями", - заключил собеседник агентства.Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. В прокуратуре в субботу заявили, что нападавший - уроженец России чеченского происхождения, который имел статус беженца во Франции. Пресс-атташе посольства России в Париже Сергей Паринов сообщил РИА Новости, что совершивший нападение официально проживал во Франции последние 12 лет, что подтвердила французская сторона.
https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580317272.html
https://ria.ru/20201015/makron-1579962508.html
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дамир мухетдинов, новости - религия и мировоззрение, франция

В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции

00:58 18.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В исламском сообществе (умме) России осудили убийство учителя во Франции, показывавшего школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, при этом и его действия назвали провокационными и оскорбительными для мусульман.
По данным следствия, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, преподаватель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего он стал получать угрозы от некоторых родителей учеников. В пятницу вечером преступник обезглавил преподавателя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа.
"Конечно, реакция мусульман, если она сопровождается убийством, неадекватна. Хотя мы четко отдаем себе отчет, что люди, которые совершают подобные провокации, должны понимать, что они не просто оскорбляют чувства верующих людей, а действительно ставят под большую угрозу и свою безопасность, и тем самым провоцируют большой скандал и конфликт как в своем государстве, так и внутри общества", - заявил РИА Новости первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов.
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Он напомнил, что мусульмане в России всегда высказываются "за то, чтобы люди, если они хотят выражать свои взгляды, делали это уместным образом".
"Когда нам пытаются сказать, что во Франции можно, французское законодательство позволяет высмеять абсолютно всё, то мы понимаем, что это не так. Есть очень много "тем-табу" - например, вопрос о семитизме или вопрос об ЛГБТ-сообществе. Если нам говорят, что всё можно высмеять, тогда почему, когда подобные моменты имеют место быть, они сразу же преследуются, согласно французскому законодательству?" - сказал Мухетдинов.
Он поставил в пример Россию, где несколько лет назад был принят закон о недопустимости оскорбления верующих и их прав. По мнению мусульманского деятеля, эта мера "очень действенна" и "закон в данном случае стоит на страже большого количества людей, и самое главное, это не провоцирует беспорядки".
"Но еще раз: ислам и мы осуждаем такую меру, как насильственное убийство человека, даже если был совершен, с точки зрения нашей религии, столь гнусный, богопротивный, для мусульман неприемлемый поступок как карикатура хоть на пророка Мухаммеда, хоть на любого пророка, в которого мы верим. Я думаю, что подобная же реакция могла бы иметь место, если бы сделали что-то в отношении Иисуса Христа, Моисея, Авраама. Поэтому мы говорим о чувствах веры", - отметил Мухетдинов.
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По его мнению, совершивший убийство человек воспринял произошедшее в школе "как очень глубокое, серьезное оскорбление". "И, конечно, он перешел закон, но в данном случае мы говорим и о том, что нельзя переходить черту и заниматься грязными провокациями", - заключил собеседник агентства.
Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. В прокуратуре в субботу заявили, что нападавший - уроженец России чеченского происхождения, который имел статус беженца во Франции. Пресс-атташе посольства России в Париже Сергей Паринов сообщил РИА Новости, что совершивший нападение официально проживал во Франции последние 12 лет, что подтвердила французская сторона.
 
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Религия и мировоззрениеДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеФранция
 
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