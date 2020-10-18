https://ria.ru/20201018/moskva-1580341046.html
В Москве выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19
Число новых случаев COVID-19 за неделю в Москве выросло на 20%, госпитализировано на 15,6% больше пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находится 333 человека,... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T11:13
2020-10-18T11:13
2020-10-18T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев COVID-19 за неделю в Москве выросло на 20%, госпитализировано на 15,6% больше пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находится 333 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице."В столице подтверждено 4610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (за последние сутки – ред.). Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 20% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1020 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,6% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 333 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13,5% среди заболевших - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,6% среди заболевших - люди старше 80 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580325919.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 за неделю в Москве выросло на 20%, госпитализировано на 15,6% больше пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находится 333 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
"В столице подтверждено 4610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (за последние сутки – ред.). Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 20% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1020 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,6% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 333 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13,5% среди заболевших - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,6% среди заболевших - люди старше 80 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф