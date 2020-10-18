Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/moskva-1580341046.html
В Москве выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19
Число новых случаев COVID-19 за неделю в Москве выросло на 20%, госпитализировано на 15,6% больше пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находится 333 человека,... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T11:13
2020-10-18T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579269481_0:0:1270:714_1400x0_80_0_0_eb876e381bb5328dcc092ecdfeaad171.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев COVID-19 за неделю в Москве выросло на 20%, госпитализировано на 15,6% больше пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находится 333 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице."В столице подтверждено 4610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (за последние сутки – ред.). Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 20% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1020 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,6% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 333 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 13,5% среди заболевших - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,6% среди заболевших - люди старше 80 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580325919.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579269481_3:0:1124:841_1400x0_80_0_0_cd7c2d879bb48f827a1358e706880d94.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

11:13 18.10.2020 (обновлено: 16:45 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 за неделю в Москве выросло на 20%, госпитализировано на 15,6% больше пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находится 333 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
"В столице подтверждено 4610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (за последние сутки – ред.). Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 20% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1020 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,6% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 333 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13,5% среди заболевших - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,6% среди заболевших - люди старше 80 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 06:47Распространение нового коронавируса
Назван сценарий появления агрессивного варианта коронавируса
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33В Венесуэлу прибыли российские лекарства от коронавируса
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
Лента новостейМолния