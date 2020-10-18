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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201018/minsk-1580365673.html
На несанкционированной акции в Минске прозвучали выстрелы
На несанкционированной акции в Минске прозвучала серия выстрелов, похожих на взрыв светошумовых гранат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T16:38
2020-10-18T19:00
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 октября — РИА Новости. </strong>На несанкционированной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> прозвучала серия выстрелов, похожих на взрыв светошумовых гранат, передает корреспондент РИА Новости.При этом, как сообщил агентству представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, силовики несколько раз выстрелили в воздух резиновыми пулями после того, как в них стали бросать камни.По данным корреспондента РИА Новости, предупредительные выстрелы прозвучали, когда многотысячная колонна участников акции подошла к кордону стражей порядка на Партизанском проспекте, а затем направилась в противоположную сторону к центру города.Силовики задержали одного из протестующих, который подошел к ним слишком близко, и после не предпринимали никаких действий. На место прибыли оградительные машины "Рубеж", скорая помощь, как минимум несколько водометов, а также порядка 200 бойцов внутренних войск Белоруссии и ОМОН.В воскресенье в Минске прошел многотысячный протестный марш. Еще с утра в Минске усилили меры безопасности, в центр города стянули спецтехнику и силовиков, огородили центральные площади. В белорусской столице также не работал мобильный доступ в интернет.Сейчас участники несанкционированной акции расходятся по домам, их количество сократилось до нескольких сотен.Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели ряд задержаний.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. В голосовании победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали.В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента. Это спровоцировало очередную серию протестов. Как заявил глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>, инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.Лукашенко обвинил в организации митингов США. Президент добавил, что западные страны подыгрывают <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a> и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
Сценарий знаком. И ведь "небесная сотня" скоро может появиться. Тут уж или Запад или Россия. Решать Вам, Александр Лукашенко. Так решайте.
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Это вторая фаза майдана, когда народ, вроде, немного утих, предпринимаются действия насильственного характера в отношении силовиков. На окраине Янукович сдрейфил и не привлёк войска на подавление бандеровского путча. Будет правильно если Лукашенко, как гарант Конституции, оградит народ от антигосударственных и радикальных элементов, не взирая на вопли европейских столиц.
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

На несанкционированной акции в Минске прозвучали выстрелы

16:38 18.10.2020 (обновлено: 19:00 18.10.2020)
 
© REUTERS / StringerСотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 18 октября — РИА Новости. На несанкционированной акции в Минске прозвучала серия выстрелов, похожих на взрыв светошумовых гранат, передает корреспондент РИА Новости.
При этом, как сообщил агентству представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, силовики несколько раз выстрелили в воздух резиновыми пулями после того, как в них стали бросать камни.
По данным корреспондента РИА Новости, предупредительные выстрелы прозвучали, когда многотысячная колонна участников акции подошла к кордону стражей порядка на Партизанском проспекте, а затем направилась в противоположную сторону к центру города.
Силовики задержали одного из протестующих, который подошел к ним слишком близко, и после не предпринимали никаких действий. На место прибыли оградительные машины "Рубеж", скорая помощь, как минимум несколько водометов, а также порядка 200 бойцов внутренних войск Белоруссии и ОМОН.
Участники форума в Минске с флагами Белоруссии во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Положить конец кризису". Чего Европа ждет от Лукашенко
В воскресенье в Минске прошел многотысячный протестный марш. Еще с утра в Минске усилили меры безопасности, в центр города стянули спецтехнику и силовиков, огородили центральные площади. В белорусской столице также не работал мобильный доступ в интернет.
Сейчас участники несанкционированной акции расходятся по домам, их количество сократилось до нескольких сотен.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели ряд задержаний.

Ситуация в Белоруссии

Массовые протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали.
В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента. Это спровоцировало очередную серию протестов. Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.
Лукашенко обвинил в организации митингов США. Президент добавил, что западные страны подыгрывают Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Применят оружие". Зачем Тихановская поставила ультиматум Лукашенко
 
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