https://ria.ru/20201018/minsk-1580365673.html

На несанкционированной акции в Минске прозвучали выстрелы

На несанкционированной акции в Минске прозвучала серия выстрелов, похожих на взрыв светошумовых гранат, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T16:38

2020-10-18T16:38

2020-10-18T19:00

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 октября — РИА Новости. </strong>На несанкционированной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> прозвучала серия выстрелов, похожих на взрыв светошумовых гранат, передает корреспондент РИА Новости.При этом, как сообщил агентству представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, силовики несколько раз выстрелили в воздух резиновыми пулями после того, как в них стали бросать камни.По данным корреспондента РИА Новости, предупредительные выстрелы прозвучали, когда многотысячная колонна участников акции подошла к кордону стражей порядка на Партизанском проспекте, а затем направилась в противоположную сторону к центру города.Силовики задержали одного из протестующих, который подошел к ним слишком близко, и после не предпринимали никаких действий. На место прибыли оградительные машины "Рубеж", скорая помощь, как минимум несколько водометов, а также порядка 200 бойцов внутренних войск Белоруссии и ОМОН.В воскресенье в Минске прошел многотысячный протестный марш. Еще с утра в Минске усилили меры безопасности, в центр города стянули спецтехнику и силовиков, огородили центральные площади. В белорусской столице также не работал мобильный доступ в интернет.Сейчас участники несанкционированной акции расходятся по домам, их количество сократилось до нескольких сотен.Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели ряд задержаний.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. В голосовании победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали.В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента. Это спровоцировало очередную серию протестов. Как заявил глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>, инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.Лукашенко обвинил в организации митингов США. Президент добавил, что западные страны подыгрывают <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a> и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

Лето Господне Сценарий знаком. И ведь "небесная сотня" скоро может появиться. Тут уж или Запад или Россия. Решать Вам, Александр Лукашенко. Так решайте. 250

Oleg Remov Kerch Это вторая фаза майдана, когда народ, вроде, немного утих, предпринимаются действия насильственного характера в отношении силовиков. На окраине Янукович сдрейфил и не привлёк войска на подавление бандеровского путча. Будет правильно если Лукашенко, как гарант Конституции, оградит народ от антигосударственных и радикальных элементов, не взирая на вопли европейских столиц. 220

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире