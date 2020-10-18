https://ria.ru/20201018/minsk-1580357301.html

В Минске задержали участников несанкционированной акции протеста

Правоохранительные органы провели ряд задержаний участников несанкционированной акции оппозиции в Минске, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУВД РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T15:12

2020-10-18T15:12

2020-10-18T15:36

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы провели ряд задержаний участников несанкционированной акции оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома."Есть задержанные участники несанкционированного массового мероприятия", - сказал представитель пресс-службы. При этом он воздержался на данный момент от того, чтобы озвучить точное количество задержанных участников акции в Минске.Белорусская оппозиция в воскресенье проводит масштабные акции протеста. В этой связи в белорусской столице с утра усилены меры безопасности, в центр города стянуты силовики и спецтехника, центральные площади огорожены и охраняются. В Минске также не работает мобильный доступ в интернет.Между тем группы сторонников белорусской оппозиции собираются в районе Партизанского проспекта в Минске, по которому проводят шествие в сторону Минской кольцевой автодороги.При этом не зарегистрированный в стране правозащитный центр "Весна" сообщает на своем сайте о задержании минимум 11 человек на акциях протеста – в Минске и Светлогорске. По данным правозащитников, им известно минимум о трех задержанных в Минске на данный момент, в том числе о задержанном журналисте в районе стадиона "Динамо", где в том числе собирались протестующие, планирующие шествие по Партизанскому проспекту белорусской столицы.Белорусская ассоциация журналистов в свою очередь уточнила в Telegram, что возле стадиона был задержан журналист белорусского издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201018/minsk-1580347194.html

https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579579869.html

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белоруссия

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире