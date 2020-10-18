https://ria.ru/20201018/minsk-1580356656.html

В Минске собираются сторонники оппозиции

Группы сторонников белорусской оппозиции собираются в районе Партизанского проспекта в Минске, где намерены провести шествие в сторону Минской кольцевой... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T15:08

2020-10-18T15:08

2020-10-18T15:08

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 окт - РИА Новости.</strong> Группы сторонников белорусской оппозиции собираются в районе Партизанского проспекта в Минске, где намерены провести шествие в сторону Минской кольцевой автодороги, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие сначала собираются небольшими группами, которые потом объединяются. Часть из них держит в руках традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги.В белорусской столице с утра усилены меры безопасности, в центр города стянуты силовики и спецтехника, центральные площади огорожены и охраняются. В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> также не работает мобильный доступ в интернет.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов

https://ria.ru/20201018/internet-1580353766.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире