В Минске собираются сторонники оппозиции
МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Группы сторонников белорусской оппозиции собираются в районе Партизанского проспекта в Минске, где намерены провести шествие в сторону Минской кольцевой автодороги, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие сначала собираются небольшими группами, которые потом объединяются. Часть из них держит в руках традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги.
В белорусской столице с утра усилены меры безопасности, в центр города стянуты силовики и спецтехника, центральные площади огорожены и охраняются. В Минске также не работает мобильный доступ в интернет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов