https://ria.ru/20201018/minsk-1580347194.html

В Минск перед акцией протеста стянули спецтехнику и силовиков

Автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики стянуты в воскресенье в различные районы Минска, где ожидается очередная масштабная акция протеста,... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T12:35

2020-10-18T12:35

2020-10-18T12:49

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 18 окт - РИА Новости.</strong> Автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики стянуты в воскресенье в различные районы Минска, где ожидается очередная масштабная акция протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Площадь Независимости, одно из традиционных мест проведения массовых акций как сторонников действующей власти, так и ее противников, в этот день огорожена металлическими ограждениями. По периметру дежурят сотрудники милиции. На самой площади находятся силовики в оливковой форме без опознавательных знаков. Подземный торговый центр "Столица", расположенный под площадью, в воскресенье не работает.По проспекту Независимости утром проехала колонна грузовиков, предназначенных для перевозки личного состава, военная техника, в том числе водометы, а также заградительные машины "Рубеж". Движение на прилегающих к этой важной городской артерии улочках заблокировано. Оцеплены многие другие излюбленные точки сбора сторонников оппозиции - как в центре города, так и в спальных районах.Стела "Минск - город-герой" на проспекте Победителей огорожена проволокой. Бойцы внутренних войск в полной экипировке оцепили по периметру Октябрьскую площадь, где расположен Дворец Республики.Правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> напоминают гражданам, что за участие и организацию несанкционированных акций предусмотрена административная и уголовная ответственность.Как ожидается, сбор протестующих состоится около 14.00 (время совпадает с московским) в районе станций метро Площадь Ленина и Первомайская. Оттуда они намерены проследовать маршем по Партизанскому проспекту и выразить солидарность с рабочими заводов. Такого рода массовые акции проходят по воскресеньям в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> уже третий месяц и, как правило, сопровождаются многочисленными задержаниями.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201018/zaderzhanie-1580343037.html

https://ria.ru/20201016/oruzhie-1580146389.html

https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579579869.html

Константин Иванов Силовики молодцы, не дают "нарушать" конституцию, а у горлопанов скоро закончится "запал", последние "оппозиционеры" скоро свалят из Беларуси, а из-за границы много не на "руководишься"... 78

Нина Пользователь Ходить по проспекту- Партизанскому,который строили мои родители,будучи партизанами- это осквернение памяти освободителей! 17

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире