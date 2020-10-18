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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201018/minsk-1580347194.html
В Минск перед акцией протеста стянули спецтехнику и силовиков
Автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики стянуты в воскресенье в различные районы Минска, где ожидается очередная масштабная акция протеста,... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T12:35
2020-10-18T12:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 окт - РИА Новости.</strong> Автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики стянуты в воскресенье в различные районы Минска, где ожидается очередная масштабная акция протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Площадь Независимости, одно из традиционных мест проведения массовых акций как сторонников действующей власти, так и ее противников, в этот день огорожена металлическими ограждениями. По периметру дежурят сотрудники милиции. На самой площади находятся силовики в оливковой форме без опознавательных знаков. Подземный торговый центр "Столица", расположенный под площадью, в воскресенье не работает.По проспекту Независимости утром проехала колонна грузовиков, предназначенных для перевозки личного состава, военная техника, в том числе водометы, а также заградительные машины "Рубеж". Движение на прилегающих к этой важной городской артерии улочках заблокировано. Оцеплены многие другие излюбленные точки сбора сторонников оппозиции - как в центре города, так и в спальных районах.Стела "Минск - город-герой" на проспекте Победителей огорожена проволокой. Бойцы внутренних войск в полной экипировке оцепили по периметру Октябрьскую площадь, где расположен Дворец Республики.Правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> напоминают гражданам, что за участие и организацию несанкционированных акций предусмотрена административная и уголовная ответственность.Как ожидается, сбор протестующих состоится около 14.00 (время совпадает с московским) в районе станций метро Площадь Ленина и Первомайская. Оттуда они намерены проследовать маршем по Партизанскому проспекту и выразить солидарность с рабочими заводов. Такого рода массовые акции проходят по воскресеньям в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> уже третий месяц и, как правило, сопровождаются многочисленными задержаниями.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201018/zaderzhanie-1580343037.html
https://ria.ru/20201016/oruzhie-1580146389.html
https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579579869.html
Силовики молодцы, не дают "нарушать" конституцию, а у горлопанов скоро закончится "запал", последние "оппозиционеры" скоро свалят из Беларуси, а из-за границы много не на "руководишься"...
78
Ходить по проспекту- Партизанскому,который строили мои родители,будучи партизанами- это осквернение памяти освободителей!
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минск перед акцией протеста стянули спецтехнику и силовиков

12:35 18.10.2020 (обновлено: 12:49 18.10.2020)
 
© REUTERS / StringerСотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции в Минске. 11 октября 2020
Сотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции в Минске. 11 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики стянуты в воскресенье в различные районы Минска, где ожидается очередная масштабная акция протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Площадь Независимости, одно из традиционных мест проведения массовых акций как сторонников действующей власти, так и ее противников, в этот день огорожена металлическими ограждениями. По периметру дежурят сотрудники милиции. На самой площади находятся силовики в оливковой форме без опознавательных знаков. Подземный торговый центр "Столица", расположенный под площадью, в воскресенье не работает.
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 11:45Протесты в Белоруссии
На студенческом марше в Минске в субботу задержали 43 человека
По проспекту Независимости утром проехала колонна грузовиков, предназначенных для перевозки личного состава, военная техника, в том числе водометы, а также заградительные машины "Рубеж". Движение на прилегающих к этой важной городской артерии улочках заблокировано. Оцеплены многие другие излюбленные точки сбора сторонников оппозиции - как в центре города, так и в спальных районах.
Стела "Минск - город-герой" на проспекте Победителей огорожена проволокой. Бойцы внутренних войск в полной экипировке оцепили по периметру Октябрьскую площадь, где расположен Дворец Республики.
Правоохранительные органы Белоруссии напоминают гражданам, что за участие и организацию несанкционированных акций предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 16:05Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии пояснило, против кого будет применять огнестрельное оружие
Как ожидается, сбор протестующих состоится около 14.00 (время совпадает с московским) в районе станций метро Площадь Ленина и Первомайская. Оттуда они намерены проследовать маршем по Партизанскому проспекту и выразить солидарность с рабочими заводов. Такого рода массовые акции проходят по воскресеньям в Минске уже третий месяц и, как правило, сопровождаются многочисленными задержаниями.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 14:17Протесты в Белоруссии
Тихановская выдвинула ультиматум властям Белоруссии
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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