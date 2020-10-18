Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201018/militsiya-1580367316.html
Милиция в Минске открыла стрельбу резиновыми пулями на акции протеста
Белорусские правоохранители произвели в районе Партизанского проспекта в Минске несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями после того, как РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T17:01
2020-10-19T00:19
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579318719_56:62:2371:1364_1400x0_80_0_0_719dc43807f2b65df904b950e9b6e35d.jpg
<strong>МИНСК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители произвели в районе Партизанского проспекта в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями после того, как демонстранты закидали их транспорт камнями, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич."Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух после того, как агрессивно настроенная часть толпы начала бросать камни в транспорт сотрудников правоохранительных органов", - сказал Лашкевич.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, выстрелы, а также хлопки, похожие на те, которые слышны при взрыве светошумовых гранат, были слышны после того, как многотысячная колонна участников акции подошла к кордону силовых структур на Партизанском проспекте и направилась в противоположную сторону к центру города.Бойцы из кордона задержали одного из протестующих, который подошел к ним слишком близко, и после не предпринимали никаких действий. По мере того, как участники несанкционированного марша движутся обратно в центр Минска, на прилегающих к Партизанскому проспекту улочках заблокировано дорожное и пешеходное движение.Расположенные милицейские посты не позволяют покинуть Партизанский проспект кому-либо, включая журналистов.Белорусская оппозиция в воскресенье традиционно проводит масштабные акции протеста. В этой связи в белорусской столице с утра усилены меры безопасности, в центр города были стянуты силовики и спецтехника, центральные площади огорожены и охраняются. В Минске также не работает мобильный доступ в интернет.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/belorussiya-1580367557.html
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
https://ria.ru/20201018/minsk-1580357140.html
И где на видео "забрасывающие ОМОН демонстранты"? И второй вопрос - где те 81%, якобы голосовавшие за Лукашенко?
271
Молодежь за любой кипишь, кроме голодовки. А где 80% что голосовали за Тихановскую? Это под 8 млн человек. Или мол если выходят 10 тысяч к примеру то все? Вся страна это 10к ведомых на эмоциях необразованная молодежь? Украина уже 40 млард в год меньше ВВП чем было до 2014 года. А вчера посольство США сказали что вакцину у РФ брать Украина не будет. Вот так свобода... Не говоря про законы на землю, уничтожения предприятий, отток населения, эксперименты с АЭС от которых все европейские страны отказались и покупают у РФ для своих станций и так далеее..Как там на родине твоей? Нравится?)
217
52
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579318719_76:0:2805:2047_1400x0_80_0_0_3c2c14e32d99ed3113dae8c45b6d62bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Милиция в Минске открыла стрельбу резиновыми пулями на акции протеста

17:01 18.10.2020 (обновлено: 00:19 19.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Белорусские правоохранители произвели в районе Партизанского проспекта в Минске несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями после того, как демонстранты закидали их транспорт камнями, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
"Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух после того, как агрессивно настроенная часть толпы начала бросать камни в транспорт сотрудников правоохранительных органов", - сказал Лашкевич.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, выстрелы, а также хлопки, похожие на те, которые слышны при взрыве светошумовых гранат, были слышны после того, как многотысячная колонна участников акции подошла к кордону силовых структур на Партизанском проспекте и направилась в противоположную сторону к центру города.
Бойцы из кордона задержали одного из протестующих, который подошел к ним слишком близко, и после не предпринимали никаких действий. По мере того, как участники несанкционированного марша движутся обратно в центр Минска, на прилегающих к Партизанскому проспекту улочках заблокировано дорожное и пешеходное движение.
Колонна протестующих на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 16:59
Меняют локацию. Колонна спецтехники в Минске двинулась за протестующими
Расположенные милицейские посты не позволяют покинуть Партизанский проспект кому-либо, включая журналистов.
Белорусская оппозиция в воскресенье традиционно проводит масштабные акции протеста. В этой связи в белорусской столице с утра усилены меры безопасности, в центр города были стянуты силовики и спецтехника, центральные площади огорожены и охраняются. В Минске также не работает мобильный доступ в интернет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Применят оружие". Зачем Тихановская поставила ультиматум Лукашенко
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Cмартфон - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 15:12Протесты в Белоруссии
Операторы объяснили проблемы с интернетом в Минске
 
Обсудить52
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33В Венесуэлу прибыли российские лекарства от коронавируса
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
Лента новостейМолния