https://ria.ru/20201018/militsiya-1580367316.html

Милиция в Минске открыла стрельбу резиновыми пулями на акции протеста

Белорусские правоохранители произвели в районе Партизанского проспекта в Минске несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями после того, как РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T17:01

2020-10-18T17:01

2020-10-19T00:19

минск

протесты в белоруссии

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<strong>МИНСК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители произвели в районе Партизанского проспекта в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями после того, как демонстранты закидали их транспорт камнями, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич."Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух после того, как агрессивно настроенная часть толпы начала бросать камни в транспорт сотрудников правоохранительных органов", - сказал Лашкевич.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, выстрелы, а также хлопки, похожие на те, которые слышны при взрыве светошумовых гранат, были слышны после того, как многотысячная колонна участников акции подошла к кордону силовых структур на Партизанском проспекте и направилась в противоположную сторону к центру города.Бойцы из кордона задержали одного из протестующих, который подошел к ним слишком близко, и после не предпринимали никаких действий. По мере того, как участники несанкционированного марша движутся обратно в центр Минска, на прилегающих к Партизанскому проспекту улочках заблокировано дорожное и пешеходное движение.Расположенные милицейские посты не позволяют покинуть Партизанский проспект кому-либо, включая журналистов.Белорусская оппозиция в воскресенье традиционно проводит масштабные акции протеста. В этой связи в белорусской столице с утра усилены меры безопасности, в центр города были стянуты силовики и спецтехника, центральные площади огорожены и охраняются. В Минске также не работает мобильный доступ в интернет.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/belorussiya-1580367557.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

https://ria.ru/20201018/minsk-1580357140.html

ЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравится И где на видео "забрасывающие ОМОН демонстранты"? И второй вопрос - где те 81%, якобы голосовавшие за Лукашенко? 271

Иван Широн Молодежь за любой кипишь, кроме голодовки. А где 80% что голосовали за Тихановскую? Это под 8 млн человек. Или мол если выходят 10 тысяч к примеру то все? Вся страна это 10к ведомых на эмоциях необразованная молодежь? Украина уже 40 млард в год меньше ВВП чем было до 2014 года. А вчера посольство США сказали что вакцину у РФ брать Украина не будет. Вот так свобода... Не говоря про законы на землю, уничтожения предприятий, отток населения, эксперименты с АЭС от которых все европейские страны отказались и покупают у РФ для своих станций и так далеее..Как там на родине твоей? Нравится?) 217

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире