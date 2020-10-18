https://ria.ru/20201018/maski-1580324397.html

Названы особенности защиты от коронавируса зимой

Масочно-перчаточный режим в России будет актуален и зимой, заявил в интервью радио Sputnik заслуженный врач России Александр Карабиненко. Он отметил, что... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T04:12

2020-10-18T04:12

2020-10-18T05:03

зима

распространение нового коронавируса

александр карабиненко

медицинские маски

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Масочно-перчаточный режим в России будет актуален и зимой, заявил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201018/zima-1580164119.html">радио Sputnik</a> заслуженный врач России <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-karabinenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Карабиненко</a>. Он отметил, что поведение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> зимой плохо изучено, поэтому следует принять максимальные меры защиты. Наиболее эффективным способом снизить скорость <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">распространения коронавируса</a> является строгое соблюдение масочно-перчаточного режима. С приходом холодов эта рекомендация не теряет своей силы, а напротив становится вдвойне актуальной. При этом Александр Карабиненко признает, что поведение коронавируса зимой плохо изучено и наиболее точные рекомендации по противодействию вирусу в холодное время года появятся позднее. "Жизнеспособность коронавируса в холодное время отдельно не изучалась. Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям. Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться", – объяснил заслуженный врач России в интервью радио Sputnik.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201017/maska-1580290173.html

Valeriy Pshev Кто это придумал пусть неделю в перчатках походит и раскажет как помогло ему сохранить здоровье! А еще лучше пусть пакет себе наголову оденет и затянет скотчем на шее чтоб микробы в него не проникли! 82

De Mentor Кто такой этот врач? 🤔 58

20

зима

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зима, александр карабиненко, медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество