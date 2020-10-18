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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/maski-1580324397.html
Названы особенности защиты от коронавируса зимой
Масочно-перчаточный режим в России будет актуален и зимой, заявил в интервью радио Sputnik заслуженный врач России Александр Карабиненко. Он отметил, что... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T04:12
2020-10-18T05:03
зима
распространение нового коронавируса
александр карабиненко
медицинские маски
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Масочно-перчаточный режим в России будет актуален и зимой, заявил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201018/zima-1580164119.html">радио Sputnik</a> заслуженный врач России <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-karabinenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Карабиненко</a>. Он отметил, что поведение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> зимой плохо изучено, поэтому следует принять максимальные меры защиты. Наиболее эффективным способом снизить скорость <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">распространения коронавируса</a> является строгое соблюдение масочно-перчаточного режима. С приходом холодов эта рекомендация не теряет своей силы, а напротив становится вдвойне актуальной. При этом Александр Карабиненко признает, что поведение коронавируса зимой плохо изучено и наиболее точные рекомендации по противодействию вирусу в холодное время года появятся позднее. "Жизнеспособность коронавируса в холодное время отдельно не изучалась. Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям. Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться", – объяснил заслуженный врач России в интервью радио Sputnik.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201017/maska-1580290173.html
Кто это придумал пусть неделю в перчатках походит и раскажет как помогло ему сохранить здоровье! А еще лучше пусть пакет себе наголову оденет и затянет скотчем на шее чтоб микробы в него не проникли!
82
Кто такой этот врач? 🤔
58
20
зима
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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зима, александр карабиненко, медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Названы особенности защиты от коронавируса зимой

04:12 18.10.2020 (обновлено: 05:03 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМолодые люди в защитных масках на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге
Молодые люди в защитных масках на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Масочно-перчаточный режим в России будет актуален и зимой, заявил в интервью радио Sputnik заслуженный врач России Александр Карабиненко. Он отметил, что поведение коронавируса зимой плохо изучено, поэтому следует принять максимальные меры защиты.
Наиболее эффективным способом снизить скорость распространения коронавируса является строгое соблюдение масочно-перчаточного режима. С приходом холодов эта рекомендация не теряет своей силы, а напротив становится вдвойне актуальной.

"Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода. Носить маску на улице в зимнее время в какой-то мере даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха. Маска не повредит зимой. Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трет себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус. Масочно-перчаточный режим зимой обязателен", – рассказал радио Sputnik врач Александр Карабиненко.

При этом Александр Карабиненко признает, что поведение коронавируса зимой плохо изучено и наиболее точные рекомендации по противодействию вирусу в холодное время года появятся позднее.
"Жизнеспособность коронавируса в холодное время отдельно не изучалась. Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям. Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться", – объяснил заслуженный врач России в интервью радио Sputnik.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗимаАлександр КарабиненкоМедицинские маскиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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