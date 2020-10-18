Названы особенности защиты от коронавируса зимой
04:12 18.10.2020 (обновлено: 05:03 18.10.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМолодые люди в защитных масках на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Масочно-перчаточный режим в России будет актуален и зимой, заявил в интервью радио Sputnik заслуженный врач России Александр Карабиненко. Он отметил, что поведение коронавируса зимой плохо изучено, поэтому следует принять максимальные меры защиты.
Наиболее эффективным способом снизить скорость распространения коронавируса является строгое соблюдение масочно-перчаточного режима. С приходом холодов эта рекомендация не теряет своей силы, а напротив становится вдвойне актуальной.
"Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода. Носить маску на улице в зимнее время в какой-то мере даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха. Маска не повредит зимой. Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трет себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус. Масочно-перчаточный режим зимой обязателен", – рассказал радио Sputnik врач Александр Карабиненко.
При этом Александр Карабиненко признает, что поведение коронавируса зимой плохо изучено и наиболее точные рекомендации по противодействию вирусу в холодное время года появятся позднее.
"Жизнеспособность коронавируса в холодное время отдельно не изучалась. Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям. Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться", – объяснил заслуженный врач России в интервью радио Sputnik.
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