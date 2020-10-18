https://ria.ru/20201018/lechenie-1580349875.html
Немецкие СМИ оценили стоимость лечения COVID-19
Стационарное лечение COVID-19 в Германии обходится в среднем в 10,7 тысячи евро, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на немецкую компанию медицинского... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T13:15
2020-10-18T13:15
2020-10-18T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Стационарное лечение COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> обходится в среднем в 10,7 тысячи евро, пишет издание <a href="https://www.welt.de/weltamsonntag/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Welt am Sonntag</a> со ссылкой на немецкую компанию медицинского страхования AOK.По данным газеты, компания, насчитывающая 26,5 миллиона клиентов, подсчитала среднюю стоимость лечения, проанализировав данные по застрахованным лицам. При этом в AOK отметили, что средняя стоимость лечения больных с COVID-19, которым в больнице необходима искусственная вентиляция легких, составляет 38,5 тысячи евро, что связано с "зачастую тяжелым течением болезни".Другая немецкая страховая компания, Barmer, в которой застрахованы около 9 миллионов немцев, заявила, что средняя стоимость лечения COVID-19 без искусственной вентиляции легких составляет 6,9 тысячи евро, а в случае подключения пациента к ИВЛ - 31,7 тысячи.Отмечается, что, согласно исследователям Берлинского технического университета и Института экономических исследований имени Лейбница, искусственная вентиляция легких требуется 14% всех больных, помещенных в стационары.На сегодняшний день известно о более чем 361 тысяче случаев заражения коронавирусом в Германии, скончались свыше девяти тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201018/simptom-1580349033.html
4
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, германия, в мире, экономика
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Стационарное лечение COVID-19 в Германии
обходится в среднем в 10,7 тысячи евро, пишет издание Welt am Sonntag
со ссылкой на немецкую компанию медицинского страхования AOK.
По данным газеты, компания, насчитывающая 26,5 миллиона клиентов, подсчитала среднюю стоимость лечения, проанализировав данные по застрахованным лицам. При этом в AOK отметили, что средняя стоимость лечения больных с COVID-19, которым в больнице необходима искусственная вентиляция легких, составляет 38,5 тысячи евро, что связано с "зачастую тяжелым течением болезни".
Другая немецкая страховая компания, Barmer, в которой застрахованы около 9 миллионов немцев, заявила, что средняя стоимость лечения COVID-19 без искусственной вентиляции легких составляет 6,9 тысячи евро, а в случае подключения пациента к ИВЛ - 31,7 тысячи.
Отмечается, что, согласно исследователям Берлинского технического университета и Института экономических исследований имени Лейбница, искусственная вентиляция легких требуется 14% всех больных, помещенных в стационары.
На сегодняшний день известно о более чем 361 тысяче случаев заражения коронавирусом в Германии, скончались свыше девяти тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф