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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/lechenie-1580349875.html
Немецкие СМИ оценили стоимость лечения COVID-19
Стационарное лечение COVID-19 в Германии обходится в среднем в 10,7 тысячи евро, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на немецкую компанию медицинского... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T13:15
2020-10-18T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Стационарное лечение COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> обходится в среднем в 10,7 тысячи евро, пишет издание <a href="https://www.welt.de/weltamsonntag/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Welt am Sonntag</a> со ссылкой на немецкую компанию медицинского страхования AOK.По данным газеты, компания, насчитывающая 26,5 миллиона клиентов, подсчитала среднюю стоимость лечения, проанализировав данные по застрахованным лицам. При этом в AOK отметили, что средняя стоимость лечения больных с COVID-19, которым в больнице необходима искусственная вентиляция легких, составляет 38,5 тысячи евро, что связано с "зачастую тяжелым течением болезни".Другая немецкая страховая компания, Barmer, в которой застрахованы около 9 миллионов немцев, заявила, что средняя стоимость лечения COVID-19 без искусственной вентиляции легких составляет 6,9 тысячи евро, а в случае подключения пациента к ИВЛ - 31,7 тысячи.Отмечается, что, согласно исследователям Берлинского технического университета и Института экономических исследований имени Лейбница, искусственная вентиляция легких требуется 14% всех больных, помещенных в стационары.На сегодняшний день известно о более чем 361 тысяче случаев заражения коронавирусом в Германии, скончались свыше девяти тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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германия
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, германия, в мире, экономика

Немецкие СМИ оценили стоимость лечения COVID-19

13:15 18.10.2020 (обновлено: 14:41 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Стационарное лечение COVID-19 в Германии обходится в среднем в 10,7 тысячи евро, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на немецкую компанию медицинского страхования AOK.
По данным газеты, компания, насчитывающая 26,5 миллиона клиентов, подсчитала среднюю стоимость лечения, проанализировав данные по застрахованным лицам. При этом в AOK отметили, что средняя стоимость лечения больных с COVID-19, которым в больнице необходима искусственная вентиляция легких, составляет 38,5 тысячи евро, что связано с "зачастую тяжелым течением болезни".
Другая немецкая страховая компания, Barmer, в которой застрахованы около 9 миллионов немцев, заявила, что средняя стоимость лечения COVID-19 без искусственной вентиляции легких составляет 6,9 тысячи евро, а в случае подключения пациента к ИВЛ - 31,7 тысячи.
Отмечается, что, согласно исследователям Берлинского технического университета и Института экономических исследований имени Лейбница, искусственная вентиляция легких требуется 14% всех больных, помещенных в стационары.
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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