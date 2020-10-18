https://ria.ru/20201018/lechenie-1580349875.html

Немецкие СМИ оценили стоимость лечения COVID-19

Стационарное лечение COVID-19 в Германии обходится в среднем в 10,7 тысячи евро, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на немецкую компанию медицинского... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T13:15

2020-10-18T13:15

2020-10-18T14:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Стационарное лечение COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> обходится в среднем в 10,7 тысячи евро, пишет издание <a href="https://www.welt.de/weltamsonntag/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Welt am Sonntag</a> со ссылкой на немецкую компанию медицинского страхования AOK.По данным газеты, компания, насчитывающая 26,5 миллиона клиентов, подсчитала среднюю стоимость лечения, проанализировав данные по застрахованным лицам. При этом в AOK отметили, что средняя стоимость лечения больных с COVID-19, которым в больнице необходима искусственная вентиляция легких, составляет 38,5 тысячи евро, что связано с "зачастую тяжелым течением болезни".Другая немецкая страховая компания, Barmer, в которой застрахованы около 9 миллионов немцев, заявила, что средняя стоимость лечения COVID-19 без искусственной вентиляции легких составляет 6,9 тысячи евро, а в случае подключения пациента к ИВЛ - 31,7 тысячи.Отмечается, что, согласно исследователям Берлинского технического университета и Института экономических исследований имени Лейбница, искусственная вентиляция легких требуется 14% всех больных, помещенных в стационары.На сегодняшний день известно о более чем 361 тысяче случаев заражения коронавирусом в Германии, скончались свыше девяти тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201018/simptom-1580349033.html

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире, экономика