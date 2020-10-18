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https://ria.ru/20201018/kosmos-1580323424.html
Источник сообщил о переносе даты возобновления пусков "Союзов" с Куру
Возобновление прерванных из-за пандемии коронавируса пусков российских ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане отложено как минимум на... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T03:02
2020-10-18T04:28
риа наука
россия
космос - риа наука
союз
французская гвиана
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Возобновление прерванных из-за пандемии коронавируса пусков российских <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ракет-носителей "Союз"</a> с космодрома <a href="https://ria.ru/civicstructure_Kuru_kosmodrom/" target="_blank">Куру</a> во Французской Гвиане отложено как минимум на конец ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Старт ракеты "Союз-СТА" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, принадлежащим ОАЭ, намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с разгонным блоком, который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. В сентябре представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что старт запланирован на начало ноября.По его словам, это связано с проблемами с "Фрегатом".С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/kosmos-1580288216.html
россия
французская гвиана
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россия, космос - риа наука, союз, французская гвиана

Источник сообщил о переносе даты возобновления пусков "Союзов" с Куру

03:02 18.10.2020 (обновлено: 04:28 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Возобновление прерванных из-за пандемии коронавируса пусков российских ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане отложено как минимум на конец ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Старт ракеты "Союз-СТА" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, принадлежащим ОАЭ, намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с разгонным блоком, который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. В сентябре представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что старт запланирован на начало ноября.
"Запуск отложен как минимум на конец ноября", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это связано с проблемами с "Фрегатом".
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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РИА НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаСоюзФранцузская Гвиана
 
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