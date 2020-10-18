https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580400958.html
Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве, общее число умерших в столице достигло 6009, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T23:04
2020-10-18T23:04
2020-10-18T23:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число умерших в столице достигло 6009, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Таким образом, число умерших пациентов с COVID-19 в Москве превысило 6 тысяч.Днем ранее сообщалось о 52 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество