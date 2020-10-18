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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580400958.html
Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве, общее число умерших в столице достигло 6009, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T23:04
2020-10-18T23:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число умерших в столице достигло 6009, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Таким образом, число умерших пациентов с COVID-19 в Москве превысило 6 тысяч.Днем ранее сообщалось о 52 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек

23:04 18.10.2020 (обновлено: 23:08 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве, общее число умерших в столице достигло 6009, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Таким образом, число умерших пациентов с COVID-19 в Москве превысило 6 тысяч.
Днем ранее сообщалось о 52 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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