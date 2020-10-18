https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580390432.html

Сбежавшего из коронавирусной больницы россиянина нашли мертвым

"Между строк" со ссылкой на Следственный комитет по Свердловской области. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T20:09

2020-10-18T20:09

2020-10-18T20:09

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

нижний тагил

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Тело мужчины, который сбежал из больницы для зараженных коронавирусной инфекцией, нашли в лесу, сообщило издание<strong> </strong><a href="https://mstrok.ru/" target="_blank">"Между строк"</a> со ссылкой на Следственный комитет по Свердловской области.Пациент еще в июле самовольно покинул ЦГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле, где проходил лечение.Следователи выясняют обстоятельства гибели 41-летнего мужчины.

https://ria.ru/20201018/usloviya-1580376119.html

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свердловская область

нижний тагил

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, нижний тагил, происшествия