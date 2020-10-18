https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580390432.html
Сбежавшего из коронавирусной больницы россиянина нашли мертвым
"Между строк" со ссылкой на Следственный комитет по Свердловской области. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T20:09
2020-10-18T20:09
2020-10-18T20:09
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
нижний тагил
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Тело мужчины, который сбежал из больницы для зараженных коронавирусной инфекцией, нашли в лесу, сообщило издание<strong> </strong><a href="https://mstrok.ru/" target="_blank">"Между строк"</a> со ссылкой на Следственный комитет по Свердловской области.Пациент еще в июле самовольно покинул ЦГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле, где проходил лечение.Следователи выясняют обстоятельства гибели 41-летнего мужчины.
https://ria.ru/20201018/usloviya-1580376119.html
Sergey Samoylov
Задохнулся при вирусной пневмонии. Решил, что нет вируса и это фейк.
50
Бакинец Это круто
Пулевое ранение в голове. Умер от короны вируса.
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свердловская область
нижний тагил
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, нижний тагил, происшествия