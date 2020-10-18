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Сбежавшего из коронавирусной больницы россиянина нашли мертвым
"Между строк" со ссылкой на Следственный комитет по Свердловской области. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T20:09
2020-10-18T20:09
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
нижний тагил
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Тело мужчины, который сбежал из больницы для зараженных коронавирусной инфекцией, нашли в лесу, сообщило издание<strong> </strong><a href="https://mstrok.ru/" target="_blank">"Между строк"</a> со ссылкой на Следственный комитет по Свердловской области.Пациент еще в июле самовольно покинул ЦГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле, где проходил лечение.Следователи выясняют обстоятельства гибели 41-летнего мужчины.
https://ria.ru/20201018/usloviya-1580376119.html
Задохнулся при вирусной пневмонии. Решил, что нет вируса и это фейк.
50
Пулевое ранение в голове. Умер от короны вируса.
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свердловская область
нижний тагил
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, нижний тагил, происшествия

Сбежавшего из коронавирусной больницы россиянина нашли мертвым

20:09 18.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тело мужчины, который сбежал из больницы для зараженных коронавирусной инфекцией, нашли в лесу, сообщило издание "Между строк" со ссылкой на Следственный комитет по Свердловской области.
Пациент еще в июле самовольно покинул ЦГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле, где проходил лечение.

"Признаков криминала не обнаружено", - сообщили в СК.

Следователи выясняют обстоятельства гибели 41-летнего мужчины.
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьНижний ТагилПроисшествия
 
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