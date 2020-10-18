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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580338513.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T10:37
2020-10-18T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
чеченская республика (чечня)
чувашская республика (чувашия)
республика татарстан (татарстан)
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. <a href="https://ria.ru/tag_location_CHukotskijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Чукотский автономный округ</a> - 0% 2. <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченская Республика</a> - 0,2% 3. <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,5%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
чукотский автономный округ
чувашская республика (чувашия)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), республика татарстан (татарстан), общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:37 18.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0% 2. Чеченская Республика - 0,2% 3. Чувашская Республика, Республика Татарстан - 0,5%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округЧеченская республика (Чечня)Чувашская Республика (Чувашия)Республика Татарстан (Татарстан)Общество
 
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