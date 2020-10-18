https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580338513.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T10:37

2020-10-18T10:37

2020-10-18T10:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

чеченская республика (чечня)

чувашская республика (чувашия)

республика татарстан (татарстан)

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. <a href="https://ria.ru/tag_location_CHukotskijjavtonomnyjjokrug" target="_blank">Чукотский автономный округ</a> - 0% 2. <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченская Республика</a> - 0,2% 3. <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,5%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

чукотский автономный округ

чувашская республика (чувашия)

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), республика татарстан (татарстан), общество